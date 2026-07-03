القنوات الناقلة والمواعيد.. كل ما تريد معرفته قبل مباراة مصر وأستراليا

يحتضن استاد "إي تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، مواجهة نارية ومرتقبة تجمع بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونظيره الأسترالي، لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء حاسم يرفع فيه الطرفان شعار "الفوز ولا بديل" لحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات في السماء بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية، وجاء الصعود التاريخي بعدما احتل المنتخب وصافة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البلجيكي المتصدر.

وتكتسب الموقعة أهمية مضاعفة لكتيبة حسام حسن؛ إذ إن الفائز من هذه المواجهة النارية أمام "الكنغر" الأسترالي (وصيف المجموعة الرابعة)، سيضرب موعداً مرتقباً في مسار البطولة مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب، ما يجعل الفوز الليلة بوابة حقيقية لمواصلة الحلم المونديالي وكتابة التاريخ.

موعد مباراة منتخب مصر وأستراليا

تنطلق صفارة بداية المباراة الليلة، الجمعة 3 يوليو 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو ملعب اللقاء لمؤازرة الفراعنة في خطوتهم التاريخية الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا ومعلق اللقاء

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" النقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحددت الشبكة القنوات التالية لبث اللقاء:

beIN SPORTS MAX 1 (بتعليق الصوتية الأولى: علي محمد علي)

beIN SPORTS MAX 3

beIN FIFA World Cup (القناة المفتوحة)