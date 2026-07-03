هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءا على ملعب "إي تي آند تي دالاس"، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قد تمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

مشوار منتخب مصر إلى دور الـ32

نجح منتخب مصر في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف.

واستهل المنتخب الوطني مشواره بالتعادل مع بلجيكا بنتيجة (1-1)، ثم حقق فوزا تاريخيا على نيوزيلندا بنتيجة (3-1) قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل أمام إيران (1-1).

5 إصابات وايقاف داخل صفوف الفراعنة

يعاني منتخب مصر من عدة غيابات بداعي الإصابة قبل المواجهة المرتقبة، يأتي في مقدمتها أحمد فتوح، الذي تأكد غيابه عن لقاء أستراليا، مع استمرار الشكوك حول إمكانية لحاقه ببقية مباريات البطولة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع محمد عبد المنعم بعد الإصابة التي تعرض لها أمام إيران، ويفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بالدفع به رغم تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

في المقابل، تبدو فرص الثنائي محمد صلاح وحمدي فتحي كبيرة في المشاركة بعد تحسن حالتهما الطبية فيما أنهى حسام عبد المجيد البرنامج التأهيلي وبروتوكول الارتجاج الذي خضع له عقب إصابته أمام نيوزيلندا ليصبح جاهزا للعودة إلى قائمة الفريق.

ويفتقد المنتخب المصري خدمات لاعب الوسط مهند لاشين خلال مواجهة أستراليا بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة إيران بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتنص لوائح البطولة على إلغاء الإنذارات بعد نهاية دور المجموعات باستثناء اللاعبين الذين تعرضوا للإيقاف نتيجة الحصول على إنذارين قبل انتهاء هذه المرحلة وهو ما ينطبق على مهند لاشين.

هل تذاع المباراة على قناة مفتوحة؟

من المنتظر أن تنقل مباراة مصر وأستراليا عبر قناة beIN Sports المفتوحة بعدما اعتادت الشبكة إذاعة مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس العالم عبر قناتها المفتوحة ضمن سياسة نقل مباريات المنتخبات العربية باستثناء منتخبي الجزائر والمغرب اللذين تبث مبارياتهما عبر القنوات الأرضية المحلية في بلديهما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر: beIN SPORTS (القناة المفتوحة) وbeIN SPORTS MAX HD1.