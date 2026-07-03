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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملامح دور الـ16 تكتمل.. 3 مباريات تحسم آخر المتأهلين في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

اقتربت منافسات دور الـ16من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من الاكتمال بعدما تحددت معظم مواجهات الدور المقبل بينما تبقت ثلاث مباريات فقط لحسم آخر البطاقات المؤهلة.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى مواجهة منتخب مصر ونظيره الأسترالي في دور الـ32، والتي تنطلق في التاسعة مساء حيث يسعى "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة وبلوغ ثمن النهائي لأول مرة.

مصر والأرجنتين وغانا تبحث عن التأهل

لا يقتصر الصراع على مواجهة مصر وأستراليا إذ يلتقي منتخب الأرجنتين مع الرأس الأخضر في الواحدة من صباح السبت بينما تختتم منافسات دور الـ32 بمواجهة كولومبيا وغانا في الرابعة والنصف صباحا لتحديد آخر المتأهلين إلى دور الـ16.

رونالدو ومبابي يقودان البرتغال وفرنسا

وشهدت منافسات دور الـ32 تأهل المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 فيما حجز المنتخب الفرنسي مقعده في ثمن النهائي بعدما قاده كيليان مبابي لاكتساح السويد بثلاثية نظيفة.

وتترقب الجماهير العالمية اكتمال عقد المتأهلين، مع انتظار ظهور ليونيل ميسي ومحمد صلاح في الدور المقبل، حال نجاح منتخبي الأرجنتين ومصر في حسم مباراتيهما.

مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2026

كندا × المغرب – السبت 4 يوليو – 8:00 مساء.

باراجواي × فرنسا – الأحد 5 يوليو – 12:00 صباحا.

البرازيل × النرويج – الأحد 5 يوليو – 11:00 مساء.

المكسيك × إنجلترا – الاثنين 6 يوليو – 3:00 صباحا.

البرتغال × إسبانيا – الاثنين 6 يوليو – 10:00 مساء.

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا – الثلاثاء 7 يوليو – 3:00 صباحا.

الفائز من مصر × أستراليا يواجه الفائز من الأرجنتين × الرأس الأخضر – الثلاثاء 7 يوليو – 7:00 مساء.

سويسرا × الفائز من كولومبيا × غانا – الثلاثاء 7 يوليو – 11:00 مساء.

4 منتخبات تتمسك بالحلم الأفريقي في كأس العالم 2026

تتواصل طموحات القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تقلص عدد ممثليها إلى أربعة منتخبات فقط هي: مصر والمغرب وغانا والرأس الأخضر والتي لا تزال تحتفظ بفرصها في مواصلة المشوار نحو دور الـ16.

وتستعد المنتخبات الأربعة لخوض مواجهات حاسمة خلال منافسات دور الـ32 أملل في مواصلة كتابة التاريخ والإبقاء على الحضور الأفريقي في الأدوار الإقصائية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 منتخب مصر مصر وأستراليا منتخب الأرجنتين مع الرأس الأخضر كولومبيا وغانا مباريات دور الـ16 في كأس العالم

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