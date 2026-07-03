في سن الـ 41.. رونالدو يحطم رقم بيبي ويقترب من أساطير هدافي كأس العالم

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صناعة التاريخ بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ليحجز المنتخب البرتغالي مقعده في دور الـ16 ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا.

أول هدف في الأدوار الإقصائية

شهدت المواجهة لحظة تاريخية لرونالدو، بعدما سجل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم لينهي سنوات من الانتظار ويكسر العقدة التي لازمته في مباريات خروج المغلوب رغم مشاركاته العديدة في البطولة.

أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية

دخل قائد البرتغال تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية بعمر 41 عاما و147 يوما محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله زميله السابق بيبي منذ مونديال قطر 2022.

بيبي لاعب منتخب البرتغال السابق

إنجازات تاريخية لا تتوقف

وعزز رونالدو سلسلة أرقامه القياسية في البطولة، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم كما رفع رصيده إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، لينفرد بصدارة هدافي البرتغال في تاريخ البطولة متجاوزا الأسطورة أوزيبيو.

كما أصبح أول لاعب يشارك ويسجل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد تجاوزه سن الحادية والأربعين، ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته الحافلة.

هدف حاسم من ركلة جزاء

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحًا منتخب البرتغال أفضلية حاسمة ساهمت في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

هدف رونالدو من ركلة جزاء

ورغم تسجيله الهدف، فإنها كانت لمسته الوحيدة داخل منطقة جزاء كرواتيا طوال 81 دقيقة، كما جاء الهدف بعد محاولته رقم 31 على مرمى المنافسين في الأدوار الإقصائية، ليكسر أخيرًا صيامه التهديفي في هذه المرحلة.

رونالدو يقترب من أساطير الهدافين

رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 11 هدفا في كأس العالم ليتقدم إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، معادلًا رقمي الألماني يورجن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس بينما بات على بعد هدف واحد فقط من معادلة الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب الـ12 هدفا.

وفي صدارة القائمة يتواجد ليونيل ميسي برصيد 19 هدفًا، يليه كيليان مبابي بـ18 هدفًا، ثم هاري كين برصيد 13 هدفا.

وداع مودريتش وكرواتيا

على الجانب الآخر، انتهى مشوار المنتخب الكرواتي بخسارة مؤلمة أمام البرتغال لتتوقف رحلة لوكا مودريتش في كأس العالم بعد مسيرة استثنائية قاد خلالها منتخب بلاده إلى وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.

مودريتش

وشهد اللقاء أيضا حدثا تاريخيا بعدما جمع ثلاثة لاعبين تجاوز كل منهم حاجز 20 مباراة في كأس العالم، وهم كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، وإيفان بيريسيتش، في مشهد يعكس قيمة وخبرة هذا الجيل من النجوم.