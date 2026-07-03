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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أستراليا قبل مواجهة مصر: مستعدون لـ محمد صلاح.. ونحترم طموح الفراعنة

منتخب استراليا
منتخب استراليا
حمزة شعيب

أكد توني بوبوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، جاهزية فريقه التامة لمواجهة نظيره المصري في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشدداً على أن "الكنغارو" يحترم قدرات الفراعنة ولكنه يثق في الوقت ذاته في إمكانيات لاعبيه لتقديم مباراة تليق بالكرة الأسترالية على الساحة العالمية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب الأسترالي قبل اللقاء المرتقب:

وفي رده على سؤال حول كيفية التعامل مع النجم المصري محمد صلاح، قال بوبوفيتش:"نعم، لقد استعدينا بالطبع لاحتمالية مشاركة محمد صلاح، ورأينا أيضاً كيف يلعب المنتخب المصري في غيابه والعناصر التي تعوضه في ذات المراكز. لقد وضعنا خططنا لكلا السيناريوهين، وسنرى ما سيحدث أرض الملعب".

وعن الأجواء داخل معسكر أستراليا، أضاف: "نشعر بشعور رائع وثقة كبيرة. نحن نستحق التواجد في هذه المرحلة الإقصائية وأثبتنا ذلك في دور المجموعات. الفريق يمر بحالة من الاسترخاء والجاهزية، ونريد تقديم أفضل أداء جماعي لنا غداً".

وعلق بوبوفيتش على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، والذي قلل فيها من ميزة الطول الفارع للاعبي أستراليا مذكراً بأن أساطير مثل ميسي ومارادونا لم يكونوا عمالقة، قائلاً: "أنا أتفق معه تماماً، في النهاية هذه كرة قدم وليست كرة قدم أمريكية. منتخب مصر تأهل لهذا الدور لأنه قدم كرة قدم جيدة، ونحن أيضاً تأهلنا لأننا لعبنا كرة قدم جيدة".

 

وحول مدى تحضير الفريق لركلات الحظ الترجيحية، أوضح المدرب الأسترالي: "إنه جزء اعتيادي من التحضير للمباريات الإقصائية، ولم نفعل أي شيء خارج عن المألوف. بكل تأكيد نفضل جميعاً حسم اللقاء والفوز خلال الـ90 دقيقة".

واختتم بوبوفيتش تصريحاته بالإشارة إلى تقلبات الأدوار الإقصائية قائلاً: "لقد رأينا كيف ذهبت المباريات السابقة إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح، لذا يجب أن نكون على دراية كاملة ومستعدين لكل السيناريوهات المحتملة، وأنا واثق من أن اللاعبين في أتم الجاهزية لذلك".

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