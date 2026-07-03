مصر وأستراليا.. تاريخ المواجهات والأرقام قبل صدام كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة في هذه السهرة المونديالية إلى مواصلة نغمة الانتصارات، وتخطي عقبة "الكنغر" من أجل العبور إلى الدور ثمن النهائي وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية.

مشوار مصر وأستراليا بكأس العالم في دور المجموعات

منتخب مصر: حجز الفراعنة مقعدهم في هذا الدور بعد تقديم مرحلة مجموعات مميزة ومبشرة، حيث أنهوا مشوارهم في المجموعة السابعة دون تلقي أي هزيمة، جامعاً 5 نقاط من فوز ثمين على نيوزيلندا، وتعادلين مثيرين أمام بلجيكا وإيران، ليحتلوا وصافة المجموعة خلف الشياطين الحمر.

منتخب أستراليا: في المقابل، تأهل المنتخب الأسترالي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على تركيا بهدفين نظيفين، قبل السقوط أمام أمريكا بنفس النتيجة، ثم حسم عبوره بتعادل سلبي حذر في الجولة الأخيرة أمام باراجواي.

تاريخ المواجهات بين مصر وأستراليا

تعد مواجهة الليلة، الأولى بين المنتخبين على الصعيد الرسمي وفي بطولة بحجم كأس العالم، حيث اقتصرت مواجهاتهما السابقة على مباراتين وديتين فقط:

المواجهة الأولى (1987): أقيمت في كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تحسمها أستراليا بركلات الترجيح (4-3).

المواجهة الثانية (2010): احتضنها إستاد القاهرة الدولي وشهدت تفوقاً كاسحاً للفراعنة بثلاثية نظيفة تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وحملت التوقيع التهديفي لكل من أحمد عبد الظاهر، ومحمد ناجي جدو، ومحمد زيدان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تتولى شبكة قنوات beIN Sports النقل الحصري والحي للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات المونديال، حيث خصصت قنواتها المشفرة والمفتوحة لنقل الاستوديو التحليلي الخاص باللقاء وتغطية كواليسه من قلب الحدث.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم

يدخل الكابتن حسام حسن اللقاء متسلحاً بقائمة مدججة بالنجوم تجمع بين عناصر الخبرة الدولية والشباب الحماسي، وجاءت القائمة الرسمية للفراعنة في المونديال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.