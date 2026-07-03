فرج عامر يكشف سبب تأجيل انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن آخر تطورات صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي إلى نادي الرياض السعودي.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أجلت لوائح الرقابة المالية في الدوري السعودي اتمام انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الرياض، بعد منع النادي من تسجيل صفقات جديدة مؤقتًا لعدم استيفاء الاشتراطات المالية، رغم وجود اتفاق مبدئي مع الأهلي".



شهدت صفقة انتقال الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه تطورات مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، بعد تعثر انتقاله إلى نادي الرياض السعودي بسبب قرار يمنع النادي من قيد أي صفقات جديدة في الفترة الحالية، ما أدى إلى فشل إتمام الصفقة بشكل نهائي حتى الآن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن إدارة نادي الرياض كانت قد دخلت في مفاوضات متقدمة لضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات، قبل أن تصطدم بعقبة إيقاف القيد، وهو ما أنهى المفاوضات بشكل مؤقت على الأقل.