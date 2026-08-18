السعودية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت إقليم كردستان العراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "السعودية" أنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت إقليم كردستان العراق.

وأكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، على التحقيق في هجوم بالطيران المسيّر على إقليم كردستان العراق.

ونفت إيران عن نفسها شبهة الهجوم، في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات الكردية إيران بالوقوف خلف الهجوم.

مكتب مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات



تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ، ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية (باراستن) في أربيل ، ليلة أمس الاثنين لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين من طراز "حديد-110″، بحسب ما قالت السلطات المحلية.