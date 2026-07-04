حمزة عبد الكريم: فخور بكتابة التاريخ مع منتخب مصر

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بخوض أولى مبارياته الدولية بقميص “الفراعنة”، مؤكدًا أن تسجيل اسمه كأصغر لاعب يمثل المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026 يعد إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرته طوال حياته.

وقال اللاعب إن ارتداء قميص منتخب مصر في هذا العمر يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمنحه دافعًا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تثبيت أقدامه داخل صفوف المنتخب الوطني.

اللعب بجوار محمد صلاح حلم تحقق

وتحدث حمزة عبد الكريم عن تجربته إلى جانب قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن اللعب مع أحد أفضل لاعبي العالم كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، موضحًا أنه يحرص على الاستفادة من خبرات النجوم الكبار داخل المعسكر.

وأضاف أنه يتابع كل التفاصيل التي يقدمها اللاعبون أصحاب الخبرة، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن “تريزيجيه”، سواء في التدريبات أو المباريات، من أجل تطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات التي تساعده في مشواره الكروي.

رسالة حسام حسن قبل المشاركة

وكشف عبد الكريم عن الحديث الذي دار بينه وبين المدير الفني حسام حسن قبل نزوله إلى أرض الملعب، موضحًا أن الجهاز الفني طالبه بالتركيز الكامل واللعب بثقة، مع استغلال المساحات والمساهمة هجوميًا لإحداث الفارق خلال المباراة.

وأشار إلى أن الثقة التي منحها له الجهاز الفني كانت دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا إلى رد هذه الثقة بالأداء الجيد داخل الملعب.

التركيز على التطور وخدمة المنتخب

وأكد حمزة عبد الكريم أنه لا يشغل نفسه بالانتقادات أو الضغوط الإعلامية، مشددًا على أن تركيزه ينصب بالكامل على تطوير مستواه الفني وخدمة منتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو الاستمرار في العمل والاجتهاد من أجل إسعاد الجماهير المصرية والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات مع “الفراعنة”