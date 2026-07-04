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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالات متواصلة في أسوان لصعود منتخب مصر لدور الـ 16بكأس العالم

احتفالات فوز منتخب مصر
احتفالات فوز منتخب مصر
محمد عبد الفتاح

احتفالات متواصلة حتى الساعات الأولى من الصباح شهدتها الشوارع والكافتيريات والأندية الرياضية ومراكز الشباب فى أسوان عقب الفوز التاريخى للمنتخب الوطنى المصرى على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ضمن منافسات كأس العالم 2026.

واحتفلت الجماهير الأسوانية فور تسجيل الركلة الحاسمة ليحصل منتخب مصر بطاقة التأهل لدور الـ 16 ، ورفع المشجعون الأعلام المصرية .

منتخب مصر 

وأكد عدد من الجماهير أن هذا الفوز التاريخى يعكس الروح القتالية للاعبى منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.
ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.
واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في المونديال

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية



 

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