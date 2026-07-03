أسوان.. استمرار حملات التوعية بمنظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق بين إدارة المرور ومديرية التموين، تنفيذ حملات توعوية ميدانية بمختلف أنحاء المحافظة؛ لحث مالكي وسائقي مركبات التوك توك على سرعة استخراج التراخيص وتركيب الكود التعريفي «الاستيكر»، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع الأسواني.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة تنفيذ منظومة تشغيل مركبات التوك توك، ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية تقنين الأوضاع والالتزام بالإجراءات المنظمة.

توعية مباشرة

واستهدفت الحملات التواصل مع أصحاب وسائقي مركبات التوك توك، وشرح خطوات استخراج التراخيص وتركيب الكود التعريفي، مع التأكيد على أن الإجراءات تتم في وقت وجيز وبتكلفة إدارية محدودة، بما يتيح للمركبة العمل بصورة قانونية والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الجديدة.

التعريف بالإجراءات المنظمة

كما تضمنت الحملات توضيح الضوابط المنظمة لتشغيل مركبات التوك توك، والتنبيه على ضرورة الالتزام بتركيب الكود التعريفي باعتباره الوسيلة المعتمدة لإثبات قانونية المركبة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات المنظمة داخل محطات المواد البترولية، وعدم تزويد المركبات غير المرخصة أو غير الحاصلة على الكود بالوقود.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات التوعية بمنظومة تشغيل التوك توك، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات التنظيمية والرقابية؛ بهدف تشجيع أصحاب المركبات على سرعة تقنين أوضاعهم وتركيب الأكواد التعريفية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري، ومنع العشوائية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري لزهرة الجنوب.