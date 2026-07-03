أسوان.. انعقاد الإجتماع الدورى للجنة الموازية لاسترداد أراضى الدولة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الإجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز ، وتسريع إجراءات التقنين ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الإستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة .

متابعة دورية لتسريع إجراءات التقنين



وأكد المهندس عمرو لاشين أن اللجنة الموازية تنعقد بصورة دورية برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وبمشاركة جميع الجهات المعنية، بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، والإسراع فى إنهاء ملفات التقنين، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين إستكمال الإجراءات القانونية.

تشديد على سرعة الإنجاز وعدم التأخير



وأكد أسامة رزق داود نائب المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد العمل وعدم تأخر أى عضو من أعضاء لجان المعاينة أو التسعير أو البت عن أداء مهامه، مع إزالة أى معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الطلبات، وتنفيذ جميع التكليفات الواردة من الوزارات والجهات المختصة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات فى أسرع وقت.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية



وشهد الإجتماع إستعراض آليات العمل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المشاركة فى دورة التقنين، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى مديرية الإصلاح الزراعى، والمساحة، والإدارة المركزية لرى أسوان، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إلى جانب مسئولى الإدارات المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاينات والتسعير والبت فى الطلبات.

مناشدة للمواطنين بسرعة توفيق الأوضاع

تم التأكيد على أن الدولة حريصة لمنح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم قبل إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات التقنين فى 18 يوليو الجارى ، إلا أن عدم الإستجابة أو التأخر فى إستكمال الإجراءات سيعرض المخالفين لإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنائية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، وفقاً للقانون، حفاظاً على حقوق الدولة ومنع أى تعديات على أراضيها.

متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات اللجنة العليا

كما شهد الإجتماع إستعراض الكتب الدورية والتعليمات الواردة من اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، والتأكيد على تنفيذها بدقة، مع متابعة نسب الإنجاز بصورة مستمرة، بما يحقق أعلى معدلات الأداء فى ملف التقنين.



تواصل محافظة أسوان تكثيف جهودها للإسراع فى إنهاء ملفات تقنين أراضى الدولة من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، مع تطبيق القانون بكل حسم على غير الملتزمين، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة، وتعظيم الإستفادة من الأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.