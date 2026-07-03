مبادرة شارع الفن.. عروض عرائس وأغانٍ للأطفال بميدان المحطة في أسوان

إواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، ضمن مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة، وذلك في إطار المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة»، بهدف نشر الفنون والإبداع في الأماكن العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف المواهب الشابة.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ووفقًا لرؤية «أسوان 2040»، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

عروض عرائس وأغانٍ ترفيهية للأطفال

وشهدت الفعاليات تقديم عروض العرائس «أسد وأرنوب»، بمشاركة الفنانين محمد عبد المنعم، ومحمد فاروق، ومؤمن محيي، حيث قدموا عروضًا استعراضية تفاعلية على أنغام عدد من أغاني الأطفال الشهيرة، منها «الكتكوت النون»، و«سبونج بوب»، و«الفأر السندق»، و«الأسد المرعب»، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الكبير من الأطفال وأسرهم، الذين حرصوا على المشاركة في الفقرات الترفيهية.

ورش فنية واكتشاف للمواهب

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ورشة فنية لتصميم لوحة بعنوان «ألوان النوبة»، تحت إشراف الفنانة مي عبد الهادي، بمشاركة عدد من الأطفال ورواد المبادرة، بهدف تنمية الحس الفني، وصقل المواهب الإبداعية، وتعريف المشاركين بجماليات التراث النوبي.

وشهدت الفعاليات أيضًا، بحضور يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، تنفيذ فقرة لاكتشاف المواهب، بإشراف موسى محمد، حيث قدم الأطفال والشباب مواهبهم في مجالي الشعر والغناء، وسط تفاعل وتشجيع من الجمهور، في إطار دعم الموهوبين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم الفنية.

استمرار فعاليات شارع الفن بأسوان

ومن المقرر استمرار فعاليات مبادرة «شارع الفن» في تمام الساعة الثامنة مساءً، من خلال تقديم عروض فنية متنوعة لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد، إلى جانب تنظيم ورشة فنية بعنوان «بين النيل والنخيل»، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، وذلك في إطار استمرار الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتجسد فعاليات مبادرة «شارع الفن» بأسوان رؤية الدولة في نشر الثقافة والفنون داخل الميادين العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي، واكتشاف ورعاية المواهب، مع توفير مساحات إبداعية للأطفال والشباب، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية، وتحقيق أهداف مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ورؤية «أسوان 2040».