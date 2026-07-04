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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من سيناء إلى القيادة الاستراتيجية.. محطات ارتدى فيها الرئيس السيسي الزي العسكري

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحقيقات وملفات

ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مرتديًا البدلة العسكرية خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أُنشئ ليعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس السيسي مرتديًا الزي العسكري، إذ سبق أن ارتداه للمرة الأولى في يوليو 2015 خلال زيارة مفاجئة لتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة في الكمائن والنقاط الأمنية بمدينة العريش، وذلك عقب نجاح القوات المسلحة في توجيه ضربة قوية للعناصر التكفيرية خلال محاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت عددًا من الكمائن والنقاط الأمنية بمحافظة شمال سيناء.

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وفي أغسطس 2015، ظهر الرئيس السيسي مرتديًا بدلته العسكرية خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث صعد على متن اليخت التاريخي "المحروسة"، قبل أن يخلع الزي العسكري مع انطلاق الجزء الثاني من مراسم الافتتاح، ويعود إلى زيه المدني المعتاد لاستقبال ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والأجنبية المشاركين في الحفل.

السيسي في افتتاح قناة السويس الجديدةالسيسي في افتتاح قناة السويس الجديدة
 

كما ارتدى الرئيس الزي العسكري في يناير 2017 خلال احتفال القوات المسلحة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، أثناء افتتاح "الأسطول الجنوبي" ورفع العلم على حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" من طراز "ميسترال".

وفي عام 2018، ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مرتديًا الزي العسكري خلال افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في سيناء، وذلك ضمن منظومة التطوير والتحديث الشامل للقدرات التنظيمية والقتالية للقوات المسلحة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام المختلفة لحماية ركائز الأمن القومي المصري ودعم خطط التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء.

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وفي مارس من العام نفسه، ارتدى الرئيس السيسي البدلة العسكرية خلال زيارته لإحدى القواعد الجوية في سيناء، حيث التقى أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018".


 

وفي أكتوبر 2018 وللمرة السادسة ارتدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الزي العسكري، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية وكذلك مشروع "مستقبل مصر.
السيسي بالزي العسكري للمرة السادسة.. ويتفقد

السيسي البدلة العسكرية مقر القيادة الاستراتيجية وحماية الأمن القومي القوات المسلحة والشرطة

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