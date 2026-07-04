برلماني: مقر القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية قادرة على صناعة المستقبل

أكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ويجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأسيس منظومة متطورة لإدارة الدولة تعتمد على أحدث التقنيات ونظم القيادة والسيطرة، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.

افتتاح الأوكتاجون

وقال الكمار، في تصريح صحفي اليوم، إن الدول القوية في العصر الحديث لم تعد تعتمد فقط على امتلاك القدرات العسكرية، وإنما على كفاءة إدارة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يجسده مقر القيادة الاستراتيجية الذي يمثل أحد أهم الصروح المؤسسية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن "الأوكتاجون" يعكس فلسفة الدولة في الانتقال إلى منظومة متكاملة لإدارة الأزمات واستشراف المخاطر والتعامل مع المتغيرات وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، ويعزز جاهزية مؤسساتها لمختلف السيناريوهات.

نموذج للدولة الذكية

وأشار الكمار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا للدولة الذكية التي تقوم على التحول الرقمي والتخطيط العلمي والإدارة الحديثة، مؤكدًا أن احتضانها لهذا الصرح الاستراتيجي يعكس الترابط بين التنمية الشاملة وتطوير مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية والمؤسسات الاستراتيجية يعكس وجود إرادة سياسية تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتسعى إلى بناء دولة قوية وحديثة قادرة على حماية أمنها القومي، ودعم مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

واختتم الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يبعث برسالة طمأنة وثقة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة البناء والتحديث، ويؤكد أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية حديثة قادرة على إدارة الحاضر وصناعة المستقبل، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويحافظ على مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.