تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل ومعلومات عن«الأوكتاجون» حيث يشكل افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة القيادة والسيطرة بالدولة، في إطار خطة تستهدف تعزيز سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأزمات، والاستفادة من أحدث نظم التكنولوجيا والرقمنة.

يأتي المركز ليكون حلقة الوصل بين مختلف مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية، بما يضمن التنسيق الفوري والتعامل الفعال مع مختلف التحديات.

وأكد اللواء طيار أركان حرب هشام حلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» يعد أعلى مركز قيادة على مستوى الدولة، موضحًا أنه يمثل المظلة التي تربط بين القيادة السياسية والقيادات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل في إدارة الملفات الاستراتيجية.

وقال إن المركز يتولى إدارة مختلف الأعمال خلال حالات الحرب والأزمات، من خلال منظومة متكاملة تضمن سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.