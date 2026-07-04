أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

حذرت دراسة جديدة في المملكة المتحدة من أن نحو 170 ألف شخص قد يصبحون معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة الاعتماد على أنظمة غذائية غير صحية، في وقت تتواصل فيه معدلات السمنة بالارتفاع، خاصة بين الشباب، ما ينذر بزيادة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب خلال السنوات المقبلة.

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، إذ يتعرض نحو 200 ألف شخص سنويًا للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بينما تشير التوقعات إلى أن 45 شخصًا قد يفقدون حياتهم يوميًا بسبب أمراض القلب المرتبطة بالسمنة إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تدخل.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية (British Heart Foundation) أن السمنة تُعد من أكبر العوامل المسببة لأمراض القلب، مطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ خطة "ثورة الغذاء الصحي"، التي تهدف إلى تحسين جودة الأغذية وتقليل استهلاك المنتجات الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة.

وأكدت الدكتورة تشارمين غريفيثس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن البلاد تواجه خطر التوسع في وباء السمنة، مشيرة إلى أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الأرواح خلال العقد المقبل.

وأضافت أن هذه الوفيات "ليست حتمية"، ويمكن الحد منها من خلال سياسات غذائية أكثر صرامة وتشجيع المواطنين على اتباع نمط حياة صحي.

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

ارتفاع وفيات أمراض القلب بين الشباب

وكشف التقرير أن عدد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بين البالغين في سن العمل ارتفع بنسبة 18% منذ عام 2019، حيث زاد العدد من 18,693 حالة وفاة إلى 21,975 حالة في عام 2023، أي بمعدل يقارب 420 وفاة أسبوعيًا.

كما تشير البيانات إلى أن واحدة من كل تسع وفيات بسبب أمراض القلب في إنجلترا ترتبط بزيادة الوزن والسمنة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الأنظمة الغذائية غير المتوازنة.

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

كيف تزيد السمنة خطر الإصابة بأمراض القلب؟

وأوضح الخبراء أن تراكم الدهون، خاصة حول منطقة البطن، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار داخل الشرايين، ما يرفع ضغط الدم ويزيد احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي عوامل تضع عبئًا إضافيًا على القلب.

وفي حال انسداد أحد الشرايين الرئيسية، قد يتسبب ذلك في انقطاع تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وقد يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

أدوية إنقاص الوزن تدخل خط المواجهة

وأشار التقرير إلى أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بدأت في توسيع استخدام أدوية إنقاص الوزن، لعلاج المرضى الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وتستهدف الخطة علاج نحو 1.2 مليون شخص ممن يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 27، خاصة من سبق لهم التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأظهرت التجارب السريرية أن هذه الأدوية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 20%، من خلال تأثيرها المباشر على الجهاز الدوري، وليس فقط عبر فقدان الوزن.

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

تشديد على معايير الغذاء الصحي

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أنها تعمل على مواجهة أزمة السمنة من خلال توسيع إتاحة أدوية إنقاص الوزن، وإلزام الشركات الكبرى بالإفصاح عن مدى صحية منتجاتها الغذائية، إلى جانب وضع أهداف جديدة لتحسين جودة الأغذية المطروحة في الأسواق.

ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من معدلات الإصابة بأمراض القلب، وتقليل الوفيات المبكرة، وتحسين الصحة العامة خلال السنوات المقبلة.