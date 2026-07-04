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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر خبراء الصحة من بعض العادات اليومية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، مؤكدين أن الوقاية تبدأ بتجنب أخطاء بسيطة لكنها شائعة بين الكثيرين.

 

أخطاء تزيد مخاطر موجات الحر

وأوضح تقرير نشره موقع NDTV، استنادًا إلى دراسة علمية منشورة في مجلة Health Science Reports، أن موجات الحر ترتبط بزيادة معدلات الوفيات، خاصة بين كبار السن والأطفال، كما ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب والمشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة، وتشمل:

- عدم شرب كمية كافية من الماء:
يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق خلال الطقس الحار، وعدم تعويضها يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، والذي قد يسبب الدوخة، والصداع، والإرهاق، وضعف التركيز، لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش.
 

- التعرض للشمس في أوقات الذروة:
يؤكد الخبراء أن الخروج خلال ساعات الظهيرة والعصر، عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، يزيد بشكل كبير من خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس، لذا يفضل تأجيل الأنشطة الخارجية إلى الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

- ارتداء الملابس الضيقة أو الداكنة:
تلعب الملابس دورًا مهمًا في تنظيم حرارة الجسم، فالملابس الضيقة والألوان الداكنة تحتفظ بالحرارة وتقلل من تهوية الجلد، بينما تساعد الملابس القطنية الفضفاضة والفاتحة اللون على تبريد الجسم.
 

- تجاهل العلامات التحذيرية المبكرة:
التعرق الشديد، وتشنجات العضلات، والغثيان، والدوخة، تعد من أولى علامات تأثر الجسم بالحرارة، وقد يؤدي تجاهلها إلى تطور الحالة والإصابة بضربة الشمس.

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

- الإفراط في تناول الكافيين أو المشروبات الكحولية:
يشير التقرير إلى أن المشروبات الغنية بالكافيين أو الكحول قد تزيد فقدان السوائل، ما يفاقم الجفاف، بينما يفضل الاعتماد على الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الغنية بالأملاح المعدنية.
 

- تخطي الوجبات:
يفقد البعض شهيتهم أثناء الطقس الحار، لكن الجسم لا يزال بحاجة إلى العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة وتنظيم وظائفه، لذلك يُنصح بتناول وجبات خفيفة غنية بالخضروات والفواكه والأطعمة المرطبة.

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

- المجهود البدني العنيف:
ممارسة الرياضة أو الأعمال الشاقة في درجات الحرارة المرتفعة ترفع حرارة الجسم بسرعة وتزيد الضغط على القلب، لذا يفضل ممارسة النشاط البدني خلال الفترات الأكثر اعتدالًا في الطقس.
 

- إهمال الفئات الأكثر عرضة للخطر:
الأطفال، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، لذلك يجب التأكد من بقائهم في أماكن باردة، مع توفير السوائل لهم بشكل مستمر ومراقبة أي أعراض غير طبيعية.

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

كيف تحمي نفسك من موجات الحر؟

وأكد التقرير أن الوقاية من مخاطر الحرارة لا تتطلب إجراءات معقدة، وإنما تعتمد على:
ـ شرب كميات كافية من الماء.
ـ تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة.
ـ ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.
ـ الانتباه لأي أعراض مبكرة للإجهاد الحراري.
ـ الحفاظ على ترطيب الأطفال وكبار السن بشكل مستمر.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن اتباع هذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، ويساعد الجسم على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

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أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

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