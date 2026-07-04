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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان الجسم للسوائل بسبب التعرق، يصبح الحفاظ على توازن المعادن والأملاح أمرًا ضروريًا لصحة الجسم. 

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وأوضح تقرير نشره موقع Healthline أن المعادن والأملاح ليست مجرد معادن، بل عناصر أساسية تحمل شحنة كهربائية تساعد في تنظيم وظائف الجسم الحيوية، مثل ترطيب الجسم، وانقباض العضلات، وانتظام ضربات القلب، ونقل الإشارات العصبية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأشخاص يحصلون على احتياجاتهم اليومية من الإلكتروليتات عبر النظام الغذائي، بينما قد يحتاج الرياضيون أو الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو القيء أو الإسهال إلى تعويضها بشكل أسرع من خلال المشروبات المخصصة لذلك.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

ما هي الإلكتروليتات؟

وتعد الإلكتروليتات هي المعادن والأملاح في الجسم والتب تحمل شحنة كهربائية، وتشمل:
الصوديوم.
البوتاسيوم.
الكالسيوم.
المغنيسيوم.
الكلوريد.
الفوسفات.
البيكربونات.
وتؤدي هذه المعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، وتنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، والحفاظ على انتظام نبضات القلب، والمساهمة في تخثر الدم، بالإضافة إلى تنظيم درجة حموضة الدم.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

أفضل 25 طعامًا غنية بالمعادن والأملاح

ويوصي الخبراء بإضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي للحفاظ على توازن المعادن والأملاح:
السبانخ.
الكرنب (الكيل).
الأفوكادو.
البروكلي.
البطاطس.
الفاصوليا.
اللوز.
الفول السوداني.
فول الصويا.
التوفو.
الفراولة.
البطيخ.
البرتقال.
الموز.
الطماطم.
الحليب.
اللبن الرائب.
الزبادي.
الأسماك مثل سمك الفاوندر.
الديك الرومي.
الدجاج.
لحم العجل.
الزبيب.
الزيتون.
الأطعمة المعلبة مثل الشوربة والخضروات المعلبة، نظرًا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الصوديوم.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

متى يحتاج الجسم إلى تعويض المعادن والأملاح؟

يفقد الجسم المعادن والأملاح مع العرق والبول، لذلك قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تعويضها في الحالات التالية:
ممارسة الرياضة الشاقة لأكثر من ساعة.
العمل أو ممارسة الأنشطة في الطقس الحار.
الإصابة بالحمى.
القيء أو الإسهال.
التعرق المفرط.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

أعراض نقص المعادن والأملاح

ويحذر التقرير من أن اختلال توازن المعادن والأملاح قد يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة، منها:
تشنجات وتقلصات العضلات.
ضعف العضلات.
اضطراب أو تسارع ضربات القلب.
الصداع.
العطش الشديد.
التنميل.
الإرهاق والخمول.
التشوش الذهني.
تغيرات في ضغط الدم.
وفي الحالات الشديدة قد تحدث نوبات تشنج.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

من الأكثر عرضة لاختلال نسبة المعادن والأملاح؟

وهناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة، وتشمل:
الأشخاص المصابين بالجفاف.
مرضى الكلى.
مرضى السكري من النوع الأول.
كبار السن.
المصابين باضطرابات الأكل.
الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول، والكورتيزون، وبعض أدوية العلاج الكيميائي.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

نصائح للحفاظ على توازن المعادن والأملاح

وينصح الخبراء باتباع عدد من الخطوات البسيطة للحفاظ على توازن المعادن والأملاح داخل الجسم، أبرزها:
ـ تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه.
ـ شرب كميات كافية من الماء دون إفراط.
ـ تجنب الإفراط في تناول الملح.
ـ الحد من ممارسة الرياضة العنيفة في أوقات الحر الشديد.
ـ تعويض السوائل بعد النشاط البدني المكثف.
ـ مراجعة الطبيب عند تناول أدوية قد تؤثر في مستويات المعادن والأملاح.

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يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

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