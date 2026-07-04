7 عادات صباحية صحية لتعزيز مستويات الطاقة خلال الصيف

يمكن لروتين الصباح المعزز للطاقة أن يضمن لك بداية أفضل لكل يوم خلال فصل الصيف، يمكن لروتين صباحي صحي في الصيف أن يساهم بشكل كبير في رفع مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، ودعم صحة الأمعاء، وزيادة مستويات السيروتونين، مما يعزز المزاج والإنتاجية.

عادات صباحية صحية لتعزيز مستويات الطاقة

إليك نموذج لروتين يساعدك على بدء يومك بطاقة إيجابية خلال موسم الصيف…

1. الاستيقاظ في وقت ثابت

احرص على الاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح للمساعدة في تنظيم إيقاعك اليومي (الساعة البيولوجية). تمتلك أجسامنا ساعة داخلية تُعرف بـ "الإيقاع اليوماوي"، وهي التي تنظم العمليات الحيوية المختلفة، بما في ذلك دورات النوم والاستيقاظ. ويساعد الاستيقاظ في وقت محدد على الحفاظ على جدول نوم منتظم، مما يتيح لجسمك ضبط إيقاعه وتحسين جودة نومك.

يمكن أن يساعدك ذلك على الخلود إلى النوم بسهولة أكبر ليلاً والاستيقاظ وأنت تشعر بالنشاط والحيوية صباحاً. لذا، اجعل هدفك هو الاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح - بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع - لتهيئة نفسك لروتين صباحي جيد!

2. الضوء الطبيعي

أنصح دائماً بتعريض عينيك للضوء الطبيعي فور الاستيقاظ من النوم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بجولة مشي صباحية، أو احتساء مشروب ساخن أثناء الجلوس في الخارج، أو ممارسة التأمل في حديقة منزلك أو في أقرب حديقة عامة.

يساعد ضوء الشمس الصباحي على كبح إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين"، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والنشاط خلال النهار؛ كما يحفز ضوء الشمس إفراز "السيروتونين"، وهو ناقل عصبي يساهم في الشعور بالسعادة والرضا. لذا، احرص على التعرض لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، واترك نظارتك الشمسية في المنزل للسماح للضوء الطبيعي بالوصول إلى عينيك.

3. ابدأ بترطيب جسمك

ضع زجاجة أو كوباً من الماء بجوار سريرك أو في الحمام لتتمكن من شرب الماء فور استيقاظك. سيساعد ذلك على تعويض السوائل التي فقدها جسمك أثناء النوم وتنشيط جهازك الهضمي.

اجعل هدفك شرب ما لا يقل عن لترين من الماء المصفى يومياً. وأنصح العملاء باقتناء زجاجة مياه زجاجية عالية الجودة لتسهيل تتبع كمية المياه التي يتناولونها.

4. تحرّك ونشّط جسمك

خصص بضع دقائق لتمارين التمدد؛ فهذا يساعد على إيقاظ عضلاتك وتنشيط الدورة الدموية. يمكنك القيام بذلك أثناء تنظيف أسنانك أو أثناء تحضير القهوة، وذلك لدمج العادات وتوفير الوقت في الصباح. وإذا كان لديك متسع من الوقت لجلسة تمارين أطول، فحاول الخروج في الهواء الطلق فور استيقاظك، سواءً بالمشي أو الهرولة الخفيفة أو التوجه إلى النادي الرياضي أو حضور حصة تدريبية.

5. اليقظة الذهنية

خصّص بعض الوقت لتهدئة عقلك من خلال التأمل أو ممارسة اليقظة الذهنية؛ فهذا يساعد في تقليل التوتر، وتعزيز التركيز، وتحسين عافيتك العامة. ابحث عن مكان هادئ وركّز على تنفسك، أو استخدم تطبيقات التأمل الموجه إذا كنت مبتدئاً في هذا المجال.

6. وجبة إفطار مغذية

حضّر وجبة إفطار مغذية غنية بالبروتين، وتتضمن توازناً بين الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والكثير من الألياف!

أحرص دائماً على إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور القنب المقشرة إلى وجبة الإفطار؛ فهي تعزز القيمة الغذائية لأي وجبة بـ 7 غرامات من البروتين النباتي الذي يمنح شعوراً بالشبع، وتوفر 33% من الحصة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم، مما يساهم في الحد من التعب والإرهاق خلال أشهر الصيف المزدحمة.

تُعد البذور مصدراً غنياً بالألياف؛ إذ يمكن لمجرد ملعقتين كبيرتين (20 غراماً) من مزيج بذور الكتان واليقطين وعباد الشمس أن تمدك بـ 3 غرامات من الألياف، مما يمنحك شعوراً بالشبع والطاقة ويحافظ على انتظام عملية الهضم.



7. نظّم وقتك

بعد تناول الإفطار، خصص بضع دقائق لمراجعة أهدافك اليومية، وتحديد أولويات المهام، والتخطيط لجدولك الزمني لهذا اليوم. فوجود خطة واضحة يساعد في تقليل التوتر ويُعينك على الحفاظ على تركيزك وإنتاجيتك طوال اليوم.

المصدر: linwoodshealthfoods