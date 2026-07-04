لن تتوقع.. 8 أطعمة صحية ومفيدة للجسم يعتقد البعض أنها مضرة

لقد وُصفت بعض الأطعمة بأنها "غير صحية" لسنوات عديدة؛ وذلك بسبب معلومات غذائية عفا عليها الزمن، أو معلومات مضللة، أو حتى بسبب طرق طهيها المعتادة. غير أن دراسات حديثة كشفت أن بعض هذه الأطعمة يمكن أن تكون خيارات جيدة ضمن نظامنا الغذائي اليومي، شريطة تناولها باعتدال وفي صورتها الطبيعية (غير المعالجة).

8 أطعمة صحية

إليكم ثمانية أطعمة مفاجئة ومفيدة لنا في الواقع، رغم أننا نتجنبها باستمرار.

-البيض

لطالما وُجّهت الانتقادات للبيض لكونه غنياً بالكوليسترول، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن استهلاكه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، يُعد البيض مصدراً غنياً بالبروتينات عالية الجودة، كما يمد الجسم بفيتامينات (D) و(B12) والكولين والسيلينيوم واللوتين الذي يحمي العينين؛ إذ يساهم تناوله في الشعور بالشبع وضمان الأداء السليم للعضلات.

-البطاطس

اكتسبت البطاطس سمعة سلبية كصنف غذائي بسبب محتواها من الكربوهيدرات والاعتقاد السائد بأنها تُقدم دائمًا مقلية أو على شكل رقائق (شيبس). إلا أن هذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن الحقيقة؛ فالبطاطس في صورتها الطبيعية منخفضة الدهون وغنية بفيتامين "سي" والبوتاسيوم والألياف والنشا المقاوم. وعند طهيها ثم تبريدها، تصبح غذاءً ممتازاً يعزز صحة القلب والجهاز الهضمي ويمد الجسم بالطاقة. وتعود هذه السمعة السيئة إلى أشكال البطاطس المصنعة، وليس إلى تلك التي تُطهى بالسلق أو التحميص أو الخبز في الفرن.

-الفشار

غالباً ما يُصنَّف الفشار ضمن الأطعمة غير الصحية (أو "الوجبات السريعة الضارة") نظراً لاستهلاكه الشائع في دور السينما مغطىً بكميات كبيرة من الزبدة والملح والمنكهات. وفي المقابل، يُعد الفشار غير المضاف إليه الزبدة من الحبوب الكاملة الغنية طبيعياً بالألياف، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينول. ويُعتبر الفشار المُعد بتقنية الهواء الساخن (دون زيت) طعاماً منخفض السعرات الحرارية وذا فوائد صحية، مما يجعله خياراً مناسباً كوجبة خفيفة لمن يتبعون حمية غذائية؛ غير أن هذه الفوائد الصحية تضيع عند إضافة كميات مفرطة من الزبدة أو الكراميل أو الطبقات السكرية.

-زبدة الفول السوداني

يتجنب الكثيرون تناول زبدة الفول السوداني نظراً لارتفاع محتواها من السعرات الحرارية والدهون؛ ومع ذلك، فهي تحتوي بلا شك على دهون صحية. وتُعد زبدة الفول السوداني مصدراً مهماً للطاقة، إذ تحتوي على البروتين والألياف والمغنيسيوم وفيتامين (E) والنياسين، وغيرها من العناصر الغذائية. غير أن هذا التصور الخاطئ ينشأ عن حقيقة أن معظم أنواع زبدة الفول السوداني المتوفرة تجارياً تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف ومواد حافظة ضارة أخرى.

-القهوة

على الرغم من أن الكثيرين قد أحجموا عن تناول القهوة بسبب سمعتها المرتبطة بالتسبب في الجفاف ومشاكل القلب وغيرها من المخاطر المحتملة، إلا أن تناولها باعتدال يجعلها في الواقع واحدة من أغنى الأطعمة أو المشروبات بمضادات الأكسدة؛ كما أنها معروفة بقدرتها على المساعدة في الوقاية من أمراض عدة، مثل السكري من النوع الثاني، ومرض باركنسون، وبعض أمراض الكبد. إن المشكلة لا تكمن في القهوة بحد ذاتها، بل في السكر وشرابات النكهات والكريمة المخفوقة والإضافات الغنية بالدهون التي تُستخدم في تحضير أنواع القهوة المتخصصة.

-الشوكولاتة الداكنة

غالباً ما تُعتبر الشوكولاتة وجبة خفيفة غير صحية لاحتوائها على السكر والسعرات الحرارية، إلا أن الخبر السار هو أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسب عالية من الكاكاو (عادةً ما تكون 70% أو أكثر) غنية بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة؛ وهي عناصر قد تعزز صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات. كما أنها تُعد مصدراً غنياً بالحديد والمغنيسيوم والنحاس.

-الزبادي كامل الدسم

يفضل الكثير من الأشخاص أنواع الزبادي قليلة الدسم أو الخالية منه لاعتقادهم بأن جميع الدهون ضارة. إلا أن الزبادي يوفر البروتين والكالسيوم والبكتيريا النافعة والدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع ودعم الجهاز الهضمي. وعادةً ما يكون شراء الزبادي السادة غير المُحلّى وإضافة الفواكه الطازجة إليه خياراً أفضل من تناول أنواع الزبادي المُنكّهة الغنية بالسكر.

-الأفوكادو

يُصنَّف الأفوكادو كطعام غير صحي لكونه فاكهة غنية بالدهون وتحتوي على سعرات حرارية أعلى مقارنةً بالفواكه الأخرى. ومع ذلك، فإن معظم الدهون الموجودة في الأفوكادو مفيدة لصحة القلب، وقد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول عند اقترانها بنظام غذائي سليم. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد الأفوكادو مصدراً غنياً بالألياف والبوتاسيوم والفولات، فضلاً عن فيتامينات (C) و(E) و(K).

المصدر: timesnownews