المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

أثارت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحاتها الأخيرة بشأن بطولة كأس العالم 2026، والتي توقعت خلالها وصول منتخب عربي إلى المباراة النهائية للمونديال، في إنجاز غير مسبوق إذا تحقق.

وتصدرت تصريحات ليلى عبد اللطيف محركات البحث ومنصات التواصل، بعدما أشارت إلى أن المنتخب العربي الذي تتحدث عنه يحمل اسمه حرف "الراء"، وهو ما فتح الباب أمام موجة كبيرة من التكهنات بين الجماهير حول هوية المنتخب المقصود، وتصدر كل من المغرب ومصر والجزائر قائمة الترشيحات التي تداولها المتابعون.

كما توقعت أن تشهد البطولة العديد من المفاجآت، بينها أحداث غير متوقعة تخص عددًا من المنتخبات الكبرى مثل الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال، إلى جانب توقعها عزل أحد اللاعبين المشارين بسبب أزمة صحية، وهو ما أثار مزيدًا من الجدل بين المتابعين.

وتحولت تصريحات ليلى عبد اللطيف إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها مجرد توقعات لا تستند إلى أسس علمية، وبين من رأى أنها قد تتحقق كما حدث مع بعض توقعاتها السابقة، بينما اكتفى آخرون بمتابعة التكهنات في انتظار ما ستسفر عنه منافسات كأس العالم.

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعها نتيجة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

توقعات ليلي عبد اللطيف لمنتخب مصر بكأس العالم

أعادت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف إشعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول توقعاتها بشأن مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث توقعت أن يحقق الفراعنة فوزًا مهمًا على منتخب أستراليا في مواجهة دور الـ32، وهي المباراة التي يترقبها ملايين المشجعين.

وقالت ليلى عبد اللطيف، وفقًا للتصريحات المتداولة، إن المنتخب المصري سيتمكن من تجاوز عقبة أستراليا، معتبرة أن هذا الانتصار سيكون نقطة تحول في مشوار الفراعنة بالبطولة، وسيفتح الطريق أمام استمرارهم في المنافسة على أدوار متقدمة.

وأضافت أن الجماهير المصرية ستعيش أجواء احتفالية كبيرة بعد المباراة، مشيرة إلى أن المنتخب سيقدم أداءً مميزًا يلفت أنظار العالم، ليصبح أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من كأس العالم

وتبقى هذه التصريحات في إطار التنبؤات الشخصية، بينما يحسم المستطيل الأخضر وحده نتيجة المباراة ومستقبل المنتخب المصري في منافسات كأس العالم.