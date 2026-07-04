وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة استخدام مراوح السقف خلال فصل الصيف، تتحول شفرات المروحة إلى مكان تتراكم عليه الأتربة والغبار، ما قد يؤثر على كفاءة تشغيلها وينشر الغبار في أنحاء المنزل عند تشغيلها.

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف دون فكها في دقائق

ورغم أن كثيرًا من ربات البيوت يؤجلن تنظيفها بسبب صعوبة فكها وإعادة تركيبها، فإن هناك حيلة منزلية بسيطة تساعد على تنظيف مروحة السقف بسرعة ودون الحاجة إلى فك أي جزء منها.

لماذا يجب تنظيف مروحة السقف بانتظام؟

تراكم الأتربة على شفرات المروحة لا يقتصر على المظهر غير الجذاب فقط، بل قد يؤدي إلى انتشار الغبار في الهواء، وهو ما يسبب الحساسية والعطس لدى بعض الأشخاص، كما أن تراكم الأوساخ قد يقلل من كفاءة توزيع الهواء داخل الغرفة.

لذلك ينصح بتنظيف مروحة السقف مرة كل أسبوعين أو مرة شهريًا بحسب معدل استخدامها وكمية الأتربة داخل المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الحيلة البسيطة لتنظيف المروحة دون فكها

تعتمد هذه الطريقة على استخدام كيس وسادة قديم أو كيس قماشي نظيف، وهي من أكثر الحيل المنزلية انتشارًا لفعاليتها في منع تناثر الغبار.

قومي بإدخال كل شفرة من شفرات المروحة داخل كيس الوسادة، ثم اسحبي الكيس ببطء إلى الخارج مع الضغط برفق على جانبي الشفرة. بهذه الطريقة يلتقط الكيس الأتربة بالكامل بدلًا من سقوطها على الأرض أو الأثاث.

بعد الانتهاء من جميع الشفرات، اقلبِي الكيس خارج المنزل وتخلصي من الأتربة، ثم اغسليه ليكون جاهزًا للاستخدام مرة أخرى.

خطوات للحصول على أفضل نتيجة

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف دون فكها في دقائق

بعد إزالة الأتربة، بللي قطعة قماش ناعمة بالماء مع بضع قطرات من الخل الأبيض أو سائل تنظيف خفيف، ثم امسحي الشفرات برفق لإزالة أي بقع أو دهون متراكمة.

بعد ذلك جففي الشفرات بقطعة قماش جافة حتى لا تبقى أي رطوبة قد تجذب الغبار مرة أخرى.

أخطاء يجب تجنبها أثناء التنظيف

من أكثر الأخطاء شيوعًا تنظيف المروحة وهي موصلة بالكهرباء، وهو ما قد يعرض الشخص للخطر، لذلك يجب فصل التيار الكهربائي تمامًا قبل البدء.

كما لا ينصح برش الماء أو المنظفات مباشرة على المروحة، لأن السوائل قد تصل إلى المحرك وتتسبب في تلفه.

ومن الأخطاء أيضًا استخدام مواد كاشطة أو فرش خشنة قد تخدش سطح الشفرات وتؤثر على مظهرها.

نصائح للحفاظ على المروحة نظيفة لفترة أطول

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف دون فكها في دقائق

يساعد تنظيف الغرفة من الأتربة بانتظام على تقليل تراكم الغبار على المروحة، كما يفضل مسح الشفرات سريعًا كل أسبوع بقطعة قماش جافة لمنع تراكم طبقات كثيفة من الأوساخ.

وإذا لاحظت وجود اهتزاز أو صوت غير طبيعي أثناء تشغيل المروحة، فمن الأفضل التأكد من إحكام تثبيت الشفرات وعدم وجود أتربة متراكمة بشكل غير متوازن.

متى تحتاج المروحة إلى صيانة؟

إذا استمرت المروحة في إصدار أصوات مزعجة أو قلت سرعة دورانها رغم تنظيفها، فقد يكون السبب وجود مشكلة في المحرك أو في تثبيت الشفرات، وهنا يفضل الاستعانة بفني متخصص لإجراء الصيانة اللازمة.