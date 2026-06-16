5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى تشغيل المراوح أو أجهزة التكييف لساعات طويلة بحثًا عن الشعور بالانتعاش. لكن ما لا يعرفه البعض أن هناك أشياء وعادات يومية داخل المنزل قد تزيد من الشعور بالحرارة وترفع درجة حرارة الغرف دون أن ننتبه إليها.

إليك أبرز 5 أشياء في منزلك قد تجعل الأجواء أكثر سخونة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الأجهزة الكهربائية التي تعمل لساعات طويلة

الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز وأجهزة الكمبيوتر وأفران الميكروويف وأجهزة الشحن تُنتج حرارة أثناء عملها، ومع تشغيل عدة أجهزة في غرفة صغيرة قد ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

لذلك يُفضل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة وفصل الشواحن من الكهرباء عند الانتهاء منها لتقليل الحرارة واستهلاك الطاقة.

2- الإضاءة التقليدية

المصابيح القديمة، خاصة المصابيح المتوهجة، تُحوّل جزءًا كبيرًا من الطاقة إلى حرارة بدلًا من الضوء، مما يساهم في ارتفاع حرارة المكان.

ويمكن استبدالها بمصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وتُصدر حرارة أقل، مما يساعد على إبقاء المنزل أكثر برودة.

3- ترك الستائر والنوافذ مفتوحة وقت الظهيرة

أشعة الشمس المباشرة التي تدخل إلى المنزل خلال ساعات الذروة تتسبب في ارتفاع حرارة الأثاث والجدران والأرضيات، ثم تطلق هذه الأسطح الحرارة داخل الغرفة لساعات.

لذلك يُنصح بإغلاق الستائر أو استخدام الستائر السميكة والعازلة للحرارة، خاصة في الواجهات التي تتعرض للشمس المباشرة.

4- استخدام الفرن والبوتاجاز في الأوقات الحارة

طهي الطعام باستخدام الفرن أو تشغيل البوتاجاز لفترات طويلة يؤدي إلى انتشار الحرارة داخل المطبخ وانتقالها إلى باقي أجزاء المنزل.

لذلك يُفضل الطهي في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، أو الاعتماد على وجبات لا تحتاج إلى طهي طويل خلال أيام الحر الشديد.

5- تكدس الأثاث وقلة التهوية

امتلاء الغرف بالأثاث الكبير أو وضعه بطريقة تمنع حركة الهواء قد يجعل المكان أكثر اختناقًا واحتفاظًا بالحرارة.

ويساعد ترتيب الأثاث بطريقة تسمح بمرور الهواء، مع فتح النوافذ في الأوقات المناسبة، على تحسين التهوية وخفض الشعور بالحر.

نصائح إضافية لتبريد المنزل دون زيادة فاتورة الكهرباء

تشغيل المروحة مع توجيه الهواء بشكل صحيح لتوزيع البرودة.