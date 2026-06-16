طرق تنسيق المايوه في الصيف.. إطلالات أنيقة ومريحة على البحر

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات الصيفية، تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل الطرق لتنسيق البوركيني على الشاطئ، للحصول على إطلالة أنيقة تجمع بين الراحة والعصرية خلال قضاء الوقت على البحر.

ويعد اختيار القطع المناسبة المصاحبة للمايوه من أهم أسرار الأناقة الصيفية، إذ يمكن تحويل الإطلالة البسيطة إلى مظهر جذاب من خلال بعض اللمسات السهلة.

الكاش مايوه قطعة أساسية

يعتبر الكاش مايوه من أكثر القطع استخدامًا في الصيف، سواء كان طويلًا أو قصيرًا أو مصنوعًا من الشيفون الخفيف، إذ يمنح إطلالة أنيقة مع الحفاظ على الراحة أثناء التنقل على الشاطئ.

القميص الأبيض الواسع

يعد القميص الأبيض الأوفر سايز من أبرز صيحات الموضة الصيفية، ويمكن ارتداؤه فوق المايوه للحصول على مظهر بسيط وأنيق في الوقت نفسه، كما يناسب مختلف ألوان وتصميمات المايوهات.

التنورة الملفوفة

تضفي التنورة الملفوفة أو الـ"باريو" لمسة أنثوية مميزة على الإطلالة، ويمكن تنسيقها بألوان متناسقة أو متباينة مع المايوه للحصول على مظهر عصري يناسب أجواء البحر.

القبعة الصيفية

لا تقتصر أهمية القبعة الواسعة على الحماية من أشعة الشمس فقط، بل تعد من أبرز الإكسسوارات التي تمنح إطلالة البحر لمسة من الأناقة والفخامة.

النظارات الشمسية

تلعب النظارات الشمسية دورًا مهمًا في استكمال الإطلالة الصيفية، إلى جانب دورها في حماية العينين من الأشعة الضارة، لذلك يفضل اختيار تصميم يناسب شكل الوجه.

الصندل المريح

يفضل الاعتماد على الصنادل المسطحة أو الشبشب الصيفي المريح أثناء التواجد على الشاطئ، مع اختيار ألوان تتناسب مع باقي عناصر الإطلالة.

الحقائب المصنوعة من القش

تعتبر حقائب القش أو الخوص من أكثر الإكسسوارات ارتباطًا بأجواء الصيف والبحر، كما أنها عملية وتمنح الإطلالة طابعًا أنيقًا وعصريًا.