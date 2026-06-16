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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الطحينة في البيت بأقل التكاليف

الطحينة
الطحينة
ريهام قدري

تعد الطحينة من المكونات الأساسية على المائدة المصرية، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة أقل من الجاهزة، مع الحصول على قوام ناعم وطعم مميز.

المكونات

  • 4 ملاعق كبيرة دقيق
  • نصف كوب زيت نباتي
  • ملعقتان كبيرتان سمسم محمص (اختياري لزيادة النكهة)
  • ربع ملعقة صغيرة ملح
  • ملعقة صغيرة خل
  • نصف كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

طريقة التحضير

  1. في مقلاة على نار هادئة، حمصي الدقيق لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر حتى تختفي رائحة النيء.
  2. اتركيه يبرد تمامًا.
  3. ضعي الدقيق مع السمسم والملح في الخلاط.
  4. أضيفي الزيت تدريجيًا مع الخلط حتى يتكون خليط ناعم.
  5. أضيفي الخل ثم الماء الدافئ بالتدريج حتى تصلي إلى القوام المطلوب.
  6. استمري في الخلط لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تصبح الطحينة كريمية وناعمة.

نصائح لنجاح الطحينة الاقتصادية

  • إضافة السمسم المحمص تمنحها طعمًا أقرب للطحينة الجاهزة.
  • يمكن استبدال جزء من الزيت بالماء لتقليل التكلفة والسعرات الحرارية.
  • تحفظ في الثلاجة داخل برطمان محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع.

 

يمكن تقديم الطحينة مع المشويات، أو إضافتها إلى سلطة الطحينة بإضافة عصير الليمون والثوم والكمون والقليل من الماء للحصول على صوص شهي يناسب الأسماك والكفتة والشاورما.

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