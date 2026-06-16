برفقة ابنها.. رنا سماحة بتيشيرت المنتخب تثير السوشيال ميديا

حرصت الفنانة رنا سماحة على دعم المنتخب المصري بالتزامن مع أولى مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، معبرة عن مساندتها للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية.

وشاركت رنا سماحة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة نجلها مالك، حيث قدما معًا أشهر احتفالات نجوم المنتخب المصري، في لفتة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بشكل واسع.

وكانت رنا سماحة قد تحدثت مؤخرًا عن موهبة نجلها الفنية، مؤكدة حرصها على متابعته ودعمه في تنمية قدراته، مشيرة إلى أنه يمتلك حسًا فنيًا واضحًا منذ الصغر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيرا إبراهيم في برنامج "الطريق" المذاع عبر قناة TEN: "ابني مالك أتابعه جيدًا لأنه يمتلك موهبة فنية، وهو يحب حفظ الأغاني باستمرار".

وعلى المستوى الفني، كشفت رنا سماحة عن استعدادها لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تواصل حاليًا تصوير فيديو كليب جديد، إلى جانب تجهيز ثلاث أغنيات سيتم طرحها تباعًا.

وأضافت أن من بين هذه الأغنيات أغنية "هختار حبه"، وهي من كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق، معربة عن حماسها لطرح أعمالها الجديدة أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة الفنية تمثلت في طرحها ميني ألبوم جديد، والذي ضم عددًا من الأغنيات التي لاقت تفاعلًا من جمهورها عبر مختلف المنصات الموسيقية.