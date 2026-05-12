قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
الزمالك يستعد لمعركة الحسم أمام اتحاد العاصمة.. موعد نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
رنا عصمت

أثارت البلوجر هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا ، بعد نشرها صور جديدة لها عبر خاصية ستورم على انستجرام، لـ مايوهات صيف 2026.

وأثارت هادية غالب على السوشيال ميديا، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام 2026 باسعار خيالية و على مدار السنسن الماضية تعد مايوهات هادية غالب فى متناول العديد و يوجد عليها إقبال شديد من المستهلكين .

و بلغ سعر المايوه ما يقرب من 40 ألف جنيه و العام الماضى لصيف 2025 كان يبلغ سعره حوالى 20 ألف جنيه و هو ما أثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده عليه واحد هدية .. ده ثمن ليلة فى الأوتيل ".

عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

Aqua Luna His & Hers Package 5 Pieces
May be an image of ‎one or more people and ‎text that says
May be an image of ‎suit and ‎text that says
May be an image of phone and text that says
May be an image of the Oval Office and text that says
May be an image of one or more people and text that says
May be an image of text that says
May be an image of one or more people and text that says

هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر
 

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.

كشفت خبيرة الموضة وسيدة الأعمال هادية غالب أن تسعير منتجات علامتها التجارية يعتمد بشكل أساسي على معايير الأسواق العالمية، مؤكدة أن 80% من مبيعاتها تُحقق خارج مصر، بينما تمثل السوق المحلية 20% فقط من إجمالي حجم المبيعات.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس"، حيث تحدثت هادية عن بداياتها في مجال الموضة، وأكدت أن تركيزها منذ انطلاق علامتها التجارية كان منصبًا على تقديم منتج بجودة عالمية.

وأضافت: “أنا مش بشتغل على السوق المحلي بس، أنا بشتغل على براند عالمي، والتسعير بيتم وفقًا لمعايير الأسواق الخارجية”.

وتطرقت هادية خلال الحوار إلى أبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها، خاصة في ظل سعيها إلى وضع اسم مصري ضمن الأسواق العالمية في مجال الموضة، مشيرة إلى أن الأمر تطلب الكثير من الجهد لتقديم منتج قادر على المنافسة في أسواق دولية معروفة بتنافسها الشديد.

40ألف جنيه هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026 هادية غالب صور هادية غالب بوركينى هادية غالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

غزة

إعلام الاحتلال عن مصادر: إسرائيل رفعت سيطرتها في قطاع غزة إلى 64%

لبنان

تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان ومحاولات للتوغل شمال نهر الليطاني

الرئيس السيسي وملكرون

لم تعد مجرد شعارات.. "قائمة المطالب" الأفريقية الصعبة على طاولة ماكرون

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد