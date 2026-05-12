40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

أثارت البلوجر هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا ، بعد نشرها صور جديدة لها عبر خاصية ستورم على انستجرام، لـ مايوهات صيف 2026.

وأثارت هادية غالب على السوشيال ميديا، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام 2026 باسعار خيالية و على مدار السنسن الماضية تعد مايوهات هادية غالب فى متناول العديد و يوجد عليها إقبال شديد من المستهلكين .

و بلغ سعر المايوه ما يقرب من 40 ألف جنيه و العام الماضى لصيف 2025 كان يبلغ سعره حوالى 20 ألف جنيه و هو ما أثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده عليه واحد هدية .. ده ثمن ليلة فى الأوتيل ".

عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر



هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.

كشفت خبيرة الموضة وسيدة الأعمال هادية غالب أن تسعير منتجات علامتها التجارية يعتمد بشكل أساسي على معايير الأسواق العالمية، مؤكدة أن 80% من مبيعاتها تُحقق خارج مصر، بينما تمثل السوق المحلية 20% فقط من إجمالي حجم المبيعات.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس"، حيث تحدثت هادية عن بداياتها في مجال الموضة، وأكدت أن تركيزها منذ انطلاق علامتها التجارية كان منصبًا على تقديم منتج بجودة عالمية.

وأضافت: “أنا مش بشتغل على السوق المحلي بس، أنا بشتغل على براند عالمي، والتسعير بيتم وفقًا لمعايير الأسواق الخارجية”.

وتطرقت هادية خلال الحوار إلى أبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها، خاصة في ظل سعيها إلى وضع اسم مصري ضمن الأسواق العالمية في مجال الموضة، مشيرة إلى أن الأمر تطلب الكثير من الجهد لتقديم منتج قادر على المنافسة في أسواق دولية معروفة بتنافسها الشديد.