جينيفر لوبيز تظهر بنظارة من تصميم هادية غالب

أطلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة لافتة خلال زيارتها لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ارتدت نظارة شمسية من تصميم المصرية هادية غالب، ما أثار اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الموضة في الوطن العربي.

وقد جاءت هذه الإطلالة قبيل حفلها الغنائي الضخم الذي أحيته مساء السبت 19 أبريل، ضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، على كورنيش جدة، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير مع أدائها الفني.

قبل الحفل، قامت لوبيز بجولة في مقر فريق «فيراري» خلال تحضيرات السباق، وظهرت مرتدية بدلة جلدية باللون الوردي، ونسّقت معها نظارة شمسية وردية بتصميم عصري يحمل توقيع المصممة المصرية هادية غالب. وتتميّز النظارة بوجود نجمة على الجانبين، ويبلغ سعرها قرابة 11 ألف جنيه مصري على الموقع الرسمي.



من جانبها، عبّرت غالب عن سعادتها الكبيرة بهذه اللحظة، وصرّحت عبر حسابها الرسمي أنها ستضيف اختصار اسم “جينيفر لوبيز” بجانب اسم النظارة في المجموعة، ووصفت ارتداء النجمة العالمية لتصميمها بأنه مصدر فخر واعتزاز.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الأول في جولة جينيفر لوبيز العالمية لعام 2025 تحت عنوان “Up All Night Live”.



انفصال جينفر لوبيز عن زوجها

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما .

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية .

وتابعت التقارير أن سبب انفصال بن آفليك وجينفر لوبيز يعود الي قدم قدرته علي السيطرة عليها .