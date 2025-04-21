قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يخت جنوب سيناء.. بيان هام من المحافظة بشأن حالة السياح وطاقم القارب
سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية
انتهاء هدنة عيد الفصح في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات وغياب التمديد
نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم
حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد في الركعة الثانية أثناء صلاة العشاء
وزير الرياضة السعودي عن محاولات ضم محمد صلاح؟: لا نسعى لاستقطاب النجوم الكبار
تسريبات سيجنال.. وزير الدفاع الأمريكي متهم بنشر معلومات حساسة حول ضربات اليمن
ليس لشم الفسيخ.. نصائح جمال شعبان في شم النسيم
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
الحضور بشرط.. زيزو يتسلم أول إخطار من الزمالك بموعد التحقيق
تقرير: سياسات ترامب النووية تدفع العالم لسباق تسلح جديد
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جينيفر لوبيز تظهر بنظارة من تصميم هادية غالب

نضارة هادية غالب
نضارة هادية غالب
شروق سلامة

أطلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة لافتة خلال زيارتها لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ارتدت نظارة شمسية من تصميم المصرية هادية غالب، ما أثار اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الموضة في الوطن العربي.

وقد جاءت هذه الإطلالة قبيل حفلها الغنائي الضخم الذي أحيته مساء السبت 19 أبريل، ضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، على كورنيش جدة، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير مع أدائها الفني.

قبل الحفل، قامت لوبيز بجولة في مقر فريق «فيراري» خلال تحضيرات السباق، وظهرت مرتدية بدلة جلدية باللون الوردي، ونسّقت معها نظارة شمسية وردية بتصميم عصري يحمل توقيع المصممة المصرية هادية غالب. وتتميّز النظارة بوجود نجمة على الجانبين، ويبلغ سعرها قرابة 11 ألف جنيه مصري على الموقع الرسمي.


من جانبها، عبّرت غالب عن سعادتها الكبيرة بهذه اللحظة، وصرّحت عبر حسابها الرسمي أنها ستضيف اختصار اسم “جينيفر لوبيز” بجانب اسم النظارة في المجموعة، ووصفت ارتداء النجمة العالمية لتصميمها بأنه مصدر فخر واعتزاز.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الأول في جولة جينيفر لوبيز العالمية لعام 2025 تحت عنوان “Up All Night Live”.


انفصال جينفر لوبيز عن زوجها 

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما .

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية .

وتابعت التقارير أن سبب انفصال بن آفليك وجينفر لوبيز يعود الي قدم قدرته علي السيطرة عليها .

جينيفر لوبيز السعودية هادية غالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

ترشيحاتنا

«الأزهر العالمي للفتوى» يطلق فعاليات الملتقى المركزي لشباب الجامعات

الأزهر العالمي للفتوى يطلق فعاليات الملتقى المركزي لشباب الجامعات

علي جمعة

علي جمعة: 95% من العلماء الكبار اتفقوا مع منهج الإمام الأشعري

الأزهر و«مؤسسة أبوالعينين» يكرمان الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

بمشاركة أكثر من 1000 طالب وافد.. الأزهر و«مؤسسة أبوالعينين» يكرمان الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

بالصور

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد