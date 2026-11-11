الجيش السوداني يسقط مسيرتين استراتيجيتين بغرب كردفان فجر اليوم

نجحت القوات المسلحة السودانية في إسقاط مسيرتين استراتيجيتين "معاديتين" بغرب كردفان فجر اليوم.

وسيطرت القوات المسلحة السودانية على بلدة إيال بخيت، مُحققة مزيدًا من التقدّم في غرب كردفان.

وقد ظهرت مشاهد لجنود سودانيين متمركزين في وسط إيال بخيت.

وتؤكد التقارير الميدانية والمصادر العسكرية أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تحقق تقدمًا ميدانيًا مستمرًا في ولاية غرب كردفان وسيطرت على بلدة إيال بخيت ومناطق أخرى مجاورة مثل غرب الغُرَّة أم مراحيك، وذلك مطلع شهر نوفمبر 2026.

أما الوضع الإنساني، فتتواصل في المنطقة موجات نزوح للمدنيين بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية وحرب المسيرات.

واستشهد في معارك المتمردين من الدعم السريع آلاف السوداني، حيث ارتكبت القوات اعمال ترقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.