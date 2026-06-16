لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

يرغب الكثير من الاشخاص في معرفة أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي حيث أنه من المشكلات الصحية الأكثر شيوعا.

ووفقا لموقع Good RX أظهرت الدراسات البحثية أن بعض الأنظمة الغذائية مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وهى:

حمية البحر الأبيض المتوسط

النظام الغذائي الكيتوني (كيتو)

نظام غذائي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم (DASH)

النظام الغذائي النباتي

نظام غذائي خالٍ من الجلوتين

إذا كنت تعاني من الصداع أو الشقيقة، فمن المهم أيضاً تناول وجبات منتظمة وعدم ترك فترات طويلة بينها وقد يؤدي تفويت الوجبات إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما قد يحفز الصداع أو الشقيقة لدى بعض الأشخاص ويساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة على مدار اليوم في الوقاية من ذلك.

وأخيرًا، احرص على شرب كمية كافية من الماء فالجفاف من الأسباب المعروفة للعديد من أنواع الصداع .

حاول شرب حوالي 1.5 لتر من الماء يوميًا ، أي ما يعادل شرب كوب من الماء سعة 240 مل ست مرات خلال اليوم.