قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: عقدي انتهى منذ فبراير.. وأواصل العمل ثقة في الشعب المصري
رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟
أجبره على تغيير مركزه.. الإعلام العالمي يتغنى بتألق محمد هاني أمام دوكو
ردي داخل الملعب.. محمد هاني يعلق على الانتقادات قبل مباراة بلجيكا
حفيظ دراجي يشيد بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا: حضر للمنافسة وليس للمشاركة
كأس العالم 2026.. السعودية تتقدم على أوروجواي بهدف في الشوط الأول
شخصية مميزة.. ماذا قال كاف عن أداء منتخب مصر أمام بلجيكا بالمونديال؟
دعاء العام الهجري الجديد 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لطلب الرزق واستقبال السنة
تحرشوا بابنتي .. فنانة شهيرة تحرر محضرًا ضد 7 شباب أثناء تصوير عمل فني
بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026
في عيد ميلاده.. محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ بكأس العالم 2026
حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

الصداع النصفي
الصداع النصفي
اسماء محمد

 يرغب الكثير من الاشخاص في معرفة أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي حيث أنه من المشكلات الصحية الأكثر شيوعا.

ووفقا لموقع Good RX أظهرت الدراسات البحثية أن بعض الأنظمة الغذائية مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وهى:

حمية البحر الأبيض المتوسط

النظام الغذائي الكيتوني (كيتو)

نظام غذائي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم (DASH)

النظام الغذائي النباتي

نظام غذائي خالٍ من الجلوتين

إذا كنت تعاني من الصداع أو الشقيقة، فمن المهم أيضاً تناول وجبات منتظمة وعدم ترك فترات طويلة بينها وقد يؤدي تفويت الوجبات إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما قد يحفز الصداع أو الشقيقة لدى بعض الأشخاص ويساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة على مدار اليوم في الوقاية من ذلك.

وأخيرًا، احرص على شرب كمية كافية من الماء فالجفاف من الأسباب المعروفة للعديد من أنواع الصداع .

حاول شرب حوالي 1.5 لتر من الماء يوميًا ، أي ما يعادل شرب كوب من الماء سعة 240 مل ست مرات خلال اليوم.

الصداع النصفي الصداع نظام غذائي علاج الصداع النصفي تعالج الصداع النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة يشاركان في إطلاق منصة "Women&Co"

القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة يشاركان في إطلاق منصة Women&Co

البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري يعلن تحديث نظام التركات لتسريع إجراءات التصفية وصرف الأنصبة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأنبا توماس لبحث عدد من ملفات دير البهنسا

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد