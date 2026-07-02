قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا
منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم
ناقد رياضي يكشف كواليس مشادة إبراهيم حسن بفندق المنتخب
زيادة الأجور 9 مرات.. مراحل تطور مرتبات العاملين في الدولة بعهد الرئيس السيسي
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدا واضطراب الملاحة البحرية
مصطفى بكري يطالب بإطلاق أسماء شهداء حريق منشية ناصر على الشوارع
بعد تصريحاته الجدلية .. محمد الصباغ يعتذر رسميًا لأم كلثوم وأسرتها
مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية
مشادة إبراهيم حسن داخل مقر إقامة منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. وتدخل الأمن الأمريكي لاحتواء الموقف
هل الإساءة إلى الوطن حرام ويُحاسب عليها الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
غارة مسيرة تهز النبطية.. إسرائيل تستهدف محيط مستشفى وتحليق مكثف بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ الخرف وتأخير ظهوره، حتى لدى كبار السن الذين تظهر لديهم مؤشرات بيولوجية مرتبطة بمرض ألزهايمر.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة ليوبليانا في سلوفينيا، أن تحسين جودة النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في حماية الدماغ والحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.
 

وشملت الدراسة 1865 شخصًا من السويد تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وتمت متابعتهم لمدة متوسطة بلغت 8.4 سنوات.

وركز الباحثون على تقييم العلاقة بين جودة النظام الغذائي وخطر الإصابة بالخرف في المراحل المتقدمة من العمر.
واعتمد التقييم على استبيانات غذائية مفصلة، حيث تم قياس مدى التزام المشاركين بعدة أنظمة غذائية صحية، أبرزها النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي المضاد للالتهابات.

وخلال فترة المتابعة، أصيب 240 مشاركًا بالخرف، إلا أن النتائج أظهرت أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية أكثر صحة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

النظام المضاد للالتهابات الأكثر فاعلية

وأشارت النتائج إلى أن أكبر فائدة ظهرت لدى الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي منخفض الالتهابات، حيث انخفض خطر الإصابة بالخرف حتى بين المشاركين الذين أظهرت تحاليل الدم لديهم مؤشرات ترتبط بمرض ألزهايمر أو تلف الخلايا العصبية.

كما أوضحت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من تأخير ظهور أعراض المرض لفترات أطول مقارنة بمن لم يلتزموا بهذا النمط الغذائي.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

ويعتمد النظام الغذائي المضاد للالتهابات على تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، ومنها:
الخضروات الورقية والفواكه الطازجة.
الحبوب الكاملة.
الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3.
زيت الزيتون.
المكسرات والبقوليات.
تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة.

ويشبه هذا النظام إلى حد كبير النظام الغذائي المتوسطي الذي يُعد من أكثر الأنظمة الغذائية ارتباطًا بتحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

كيف تؤثر الالتهابات على الدماغ؟

ويؤكد العلماء أن الالتهابات المزمنة لا تنتج فقط عن العدوى أو الإصابات، بل يمكن أن تنجم أيضًا عن السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدني وبعض الأمراض المزمنة.

ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الالتهابات إلى إتلاف الخلايا العصبية وتعزيز تراكم البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ما يرفع خطر الإصابة بالخرف ويُسرّع تدهور القدرات الذهنية.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

الوقاية ما زالت السلاح الأقوى

ورغم أن الدراسة رصدت علاقة بين النظام الغذائي الصحي وانخفاض خطر الخرف دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة، فإن الباحثين أكدوا أن النتائج تدعم أهمية تبني عادات غذائية صحية كجزء من استراتيجيات الوقاية.

كما أشار خبراء الصحة إلى أن السيطرة على عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الكحول والعزلة الاجتماعية، قد تسهم أيضًا في خفض احتمالات الإصابة بالخرف مستقبلاً.

الخرف مرض ألزهايمر النظام الغذائي المضاد للالتهابات الوقاية من الخرف صحة الدماغ التغذية الصحية النظام الغذائي المتوسطي أعراض ألزهايمر كبار السن الالتهابات المزمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد محمود النجار

أستاذ جامعي يحذر من آثار الغش في الثانوية العامة على كليات الطب

الأورام السرطانية

الصحة: 19 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

صورة ارشيفية

عمومية تكافل الصحفيين 27 يوليو الجاري لاعتماد زيادة الميزة التكافلية

بالصور

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد