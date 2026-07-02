يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ الخرف وتأخير ظهوره، حتى لدى كبار السن الذين تظهر لديهم مؤشرات بيولوجية مرتبطة بمرض ألزهايمر.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة ليوبليانا في سلوفينيا، أن تحسين جودة النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في حماية الدماغ والحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.



وشملت الدراسة 1865 شخصًا من السويد تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وتمت متابعتهم لمدة متوسطة بلغت 8.4 سنوات.

وركز الباحثون على تقييم العلاقة بين جودة النظام الغذائي وخطر الإصابة بالخرف في المراحل المتقدمة من العمر.

واعتمد التقييم على استبيانات غذائية مفصلة، حيث تم قياس مدى التزام المشاركين بعدة أنظمة غذائية صحية، أبرزها النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي المضاد للالتهابات.

وخلال فترة المتابعة، أصيب 240 مشاركًا بالخرف، إلا أن النتائج أظهرت أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية أكثر صحة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

النظام المضاد للالتهابات الأكثر فاعلية

وأشارت النتائج إلى أن أكبر فائدة ظهرت لدى الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي منخفض الالتهابات، حيث انخفض خطر الإصابة بالخرف حتى بين المشاركين الذين أظهرت تحاليل الدم لديهم مؤشرات ترتبط بمرض ألزهايمر أو تلف الخلايا العصبية.

كما أوضحت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من تأخير ظهور أعراض المرض لفترات أطول مقارنة بمن لم يلتزموا بهذا النمط الغذائي.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

ويعتمد النظام الغذائي المضاد للالتهابات على تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، ومنها:

الخضروات الورقية والفواكه الطازجة.

الحبوب الكاملة.

الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3.

زيت الزيتون.

المكسرات والبقوليات.

تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة.

ويشبه هذا النظام إلى حد كبير النظام الغذائي المتوسطي الذي يُعد من أكثر الأنظمة الغذائية ارتباطًا بتحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

كيف تؤثر الالتهابات على الدماغ؟

ويؤكد العلماء أن الالتهابات المزمنة لا تنتج فقط عن العدوى أو الإصابات، بل يمكن أن تنجم أيضًا عن السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدني وبعض الأمراض المزمنة.

ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الالتهابات إلى إتلاف الخلايا العصبية وتعزيز تراكم البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ما يرفع خطر الإصابة بالخرف ويُسرّع تدهور القدرات الذهنية.

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

الوقاية ما زالت السلاح الأقوى

ورغم أن الدراسة رصدت علاقة بين النظام الغذائي الصحي وانخفاض خطر الخرف دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة، فإن الباحثين أكدوا أن النتائج تدعم أهمية تبني عادات غذائية صحية كجزء من استراتيجيات الوقاية.

كما أشار خبراء الصحة إلى أن السيطرة على عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الكحول والعزلة الاجتماعية، قد تسهم أيضًا في خفض احتمالات الإصابة بالخرف مستقبلاً.