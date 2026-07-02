تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

كشف طبيب بريطاني عن مجموعة من التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ البواسير، وهي حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم وتسبب الألم والحكة والنزيف، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من النظام الغذائي والعادات اليومية.

أسباب الإصابة بالبواسير وطرق الوقاية

وأوضح الدكتور محمد بختيار، المدير السريري في Medical Express Clinic، في تصريحات نقلتها صحيفة Daily Mail، أن نحو واحد من كل أربعة بريطانيين يعاني من البواسير، بينما يصاب بها ما يقرب من نصف الأشخاص بحلول سن الخمسين.

البواسير، أو ما يُعرف أيضًا بـ"الناصور الشرجي"، هي أوردة متورمة وملتهبة في الجزء السفلي من المستقيم أو حول فتحة الشرج، وقد تؤدي إلى الشعور بالحكة والألم وظهور نزيف، خاصة أثناء التبرز.

وأشار الطبيب إلى أن الإمساك والضغط الشديد أثناء التبرز يعدان من أبرز الأسباب، بالإضافة إلى السعال المزمن، وحمل الأوزان الثقيلة، والجلوس لفترات طويلة.

أسباب الإصابة بالبواسير وطرق الوقاية

الجلوس الطويل واستخدام الهاتف داخل الحمام يزيدان الخطر

حذر الدكتور بختيار من أن استخدام الهاتف أثناء الجلوس على المرحاض لفترات طويلة أصبح من أكثر العادات الحديثة التي تزيد من خطر الإصابة بالبواسير، موضحًا أن البقاء لمدة 10 إلى 15 دقيقة يرفع الضغط على أوردة المستقيم، ما يؤدي إلى تضخمها مع مرور الوقت.

وأضاف أن رفع الأوزان مع حبس النفس أثناء التمرين يؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط داخل البطن، وهو ما يجعل رافعي الأثقال أكثر عرضة للإصابة.

أسباب الإصابة بالبواسير وطرق الوقاية

أفضل طرق الوقاية من البواسير

وأكد الطبيب أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة، ومن أهم النصائح:

ـ تناول كميات كافية من الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقوليات.

ـ شرب كميات كافية من الماء يوميًا لمنع الإمساك.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى لو كان مجرد المشي اليومي.

ـ تجنب الجلوس لفترات طويلة على المرحاض.

ـ عدم الشد بقوة أثناء التبرز.

ـ التنفس بشكل طبيعي أثناء رفع الأوزان بدلًا من حبس النفس.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن زيادة تناول الألياف قد تقلل أعراض البواسير المزمنة والنزيف المرتبط بها بنسبة تصل إلى 50%.

أسباب الإصابة بالبواسير وطرق الوقاية

لا تعتمد على الكريمات فقط

وأوضح الدكتور بختيار أن كثيرًا من المرضى يعتمدون على الكريمات الموضعية دون علاج السبب الأساسي، وهو الإمساك والضغط أثناء التبرز، ما يؤدي إلى تكرار المشكلة.

كما حذر من الإفراط في استخدام الكريمات المحتوية على الكورتيزون لفترات طويلة، لأنها قد تسبب ترقق الجلد.

أسباب الإصابة بالبواسير وطرق الوقاية

متى يصبح النزيف علامة خطر؟

شدد الطبيب على ضرورة عدم افتراض أن أي نزيف شرجي سببه البواسير فقط، لأن بعض أعراض سرطان القولون والمستقيم قد تتشابه معها.

ونصح بمراجعة الطبيب فورًا في الحالات التالية:

ـ استمرار تغير عادات التبرز لعدة أسابيع.

ـ وجود دم مختلط بالبراز وليس على ورق الحمام فقط.

ـ تحول لون البراز إلى الأسود أو القطراني.

ـ فقدان وزن غير مبرر.

ـ الشعور بالإرهاق المستمر بسبب فقر الدم.

ـ ظهور الأعراض لأول مرة بعد سن الأربعين أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

وأكد أن الفحص المبكر يظل الوسيلة الأفضل لاستبعاد الأمراض الخطيرة، وأن معظم حالات البواسير يمكن علاجها بسهولة إذا جرى تشخيصها في الوقت المناسب.