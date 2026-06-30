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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى زيادة خطر تفاقم أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، في حين قد يساهم بروتين البازلاء وبعض مصادر البروتين النباتية في حماية الأمعاء وتقليل شدة الالتهابات.

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

وتعد أمراض الأمعاء الالتهابية، التي تشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، من الأمراض المزمنة التي تسبب آلامًا شديدة بالبطن وإسهالًا متكررًا، إضافة إلى ظهور دم أو مخاط في البراز، والإرهاق، وفقدان الوزن غير المبرر.

أكثر من نصف مليون مصاب
بحسب الدراسة، يعيش أكثر من 500 ألف شخص في المملكة المتحدة مع أمراض الأمعاء الالتهابية، بينما يتم تشخيص نحو 25 ألف حالة جديدة من مرض كرون والتهاب القولون سنويًا.

ولا يزال السبب الدقيق للإصابة بهذه الأمراض غير معروف، إلا أن العلماء يعتقدون أن هناك عدة عوامل قد تسهم في ظهورها، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومن بينها:
ـ اضطرابات الجهاز المناعي.
ـ العوامل الوراثية.
ـ التوتر والضغوط النفسية.
ـ اختلال توازن بكتيريا الأمعاء.
ـ بعض الأنماط الغذائية.

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

وأجرى باحثون من الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي دراسة نُشرت في مجلة Cellular and Molecular Gastroenterology، بهدف معرفة تأثير مصادر البروتين المختلفة على خطر الإصابة بالمرض أو تكرار نوباته.

واعتمدت الدراسة على نماذج حيوانية، حيث تبين أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا يعتمد على لحم البقر أصيبت بأشد درجات التهاب الأمعاء مقارنة بالمجموعات الأخرى.

وفي المقابل، أظهرت الفئران التي اعتمد غذاؤها على بروتين البازلاء أعراضًا أخف بدرجة كبيرة، بينما جاءت البروتينات المستخرجة من البيض وفول الصويا بنتائج أفضل أيضًا مقارنة باللحوم الحمراء.

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

لماذا يحدث ذلك؟

ويرى الباحثون أن الاختلاف في شدة الالتهاب قد يرجع إلى الطريقة التي تتفاعل بها بكتيريا الأمعاء مع بطانة الجهاز الهضمي والأحماض الموجودة داخله.

وتحتوي الأمعاء على تريليونات من البكتيريا، بعضها مفيد يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، بينما قد يحفز البعض الآخر الاستجابة المناعية والالتهابات.

كما أن سلامة الحاجز المعوي تلعب دورًا أساسيًا؛ فعندما يصبح هذا الحاجز ضعيفًا أو أكثر نفاذية، تزداد فرص حدوث الالتهاب.

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

النظام الغذائي قد يكون جزءًا من العلاج

وأشار الباحثون إلى أن اختيار نوع البروتين في النظام الغذائي قد يساعد مستقبلًا في السيطرة على أمراض الأمعاء الالتهابية وتقليل نوبات اشتعال المرض.

ورغم أن اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك والفوسفور وفيتامينات B، فإن الإرشادات الصحية البريطانية توصي بعدم تجاوز 70 جرامًا يوميًا من اللحوم الحمراء والمصنعة.

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

هل تكفي الدراسة لتغيير النظام الغذائي؟

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني ضرورة الامتناع الكامل عن تناول اللحوم الحمراء، خاصة أن الدراسة أُجريت على الحيوانات، وهو ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات السريرية على البشر قبل اعتماد توصيات غذائية نهائية.

ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن زيادة الاعتماد على البروتينات النباتية، مثل بروتين البازلاء، قد تمثل خطوة واعدة لدعم صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية.

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