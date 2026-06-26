تحذير عاجل لمستخدمي أدوية الضغط والقلب.. آثار جانبية خطيرة تظهر بعد سنوات

كشفت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن تحديث مهم لتحذيرات السلامة الخاصة بمجموعة من الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بعد رصد آثار جانبية خطيرة قد تظهر لدى بعض المرضى حتى بعد مرور أشهر أو سنوات من بدء العلاج.

تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية

وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE Inhibitors)، في الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب قد تزيد من خطر الإصابة بحالة نادرة تُعرف باسم “الوذمة الوعائية”.

وتعد الوذمة الوعائية هي حالة مرضية تؤدي إلى تورم الطبقات العميقة تحت الجلد أو الأنسجة المبطنة لأجزاء مختلفة من الجسم، وقد تظهر في الشفتين أو اللسان أو الوجه أو الحلق، ما قد يسبب صعوبة في التنفس ويهدد الحياة في بعض الحالات.

وبحسب التحديث الجديد، فإن هذه الحالة قد لا تظهر مباشرة بعد بدء العلاج، بل يمكن أن تتطور بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات من تناول الدواء.

نوعان مختلفان من الوذمة الوعائية

وأشارت الوكالة البريطانية إلى وجود نوعين رئيسيين من الوذمة الوعائية، وفقا لمل نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتشمل :

ـ النوع المرتبط بالحساسية ويحدث نتيجة إفراز الهيستامين.

ـ النوع المرتبط بتراكم مادة "براديكينين" في الجسم، وهو الأكثر ارتباطًا بمثبطات ACE.

ويتميز النوع الثاني بأنه لا يصاحبه غالبًا طفح جلدي أو حكة، كما أنه لا يستجيب للعلاجات التقليدية المستخدمة في حالات الحساسية الشديدة مثل حقن الأدرينالين.

مراجعة آلاف التقارير الطبية

وأظهرت البيانات أن نحو نصف الحالات التي تم تحديد وقت ظهور أعراضها حدثت بعد مرور 30 يومًا على الأقل من بدء استخدام الدواء، فيما أشارت بيانات الشركات المصنعة إلى أن 20% إلى 30% من الحالات ظهرت بعد شهر أو أكثر من العلاج.

من الأكثر عرضة للخطر ؟

وأكد الخبراء أن خطر الإصابة بالوذمة الوعائية المرتبطة بمثبطات ACE يظل منخفضًا، لكنه قد يكون أعلى لدى:

كبار السن.

النساء.

المدخنين.

الأشخاص من أصول أفريقية أو كاريبية.

نصيحة مهمة للمرضى

وشددت وكالة MHRA على ضرورة التوقف الفوري عن تناول الدواء واستشارة الطبيب بشكل عاجل عند ظهور أعراض تورم غير مبرر في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق، مع عدم إعادة استخدام الدواء مرة أخرى إلا بتوجيه طبي متخصص.