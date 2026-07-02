ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

أثار طبيب وخبير في صحة الجهاز الهضمي جدلًا واسعًا بعدما أكد أن الحليب ليس غذاءً أساسيًا للبالغين، مشيرًا إلى أن الاعتقاد السائد بضرورة شربه للحفاظ على صحة العظام يعود بدرجة كبيرة إلى الحملات التسويقية لصناعة الألبان، وليس إلى أدلة علمية قاطعة.

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

وأوضح الدكتور آلان ديزموند، في مقال نشرته صحيفة Daily Mail، أن الحليب صُمم بيولوجيًا لتغذية الأطفال خلال مرحلة الرضاعة، بينما لا يحتاج معظم البالغين إليه ليحصلوا على العناصر الغذائية الضرورية، مؤكدًا أن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر الكالسيوم والبروتين دون الاعتماد على منتجات الألبان.

وأشار ديزموند إلى أن حليب الأم يحتوي على سكر اللاكتوز، الذي يحتاج الأطفال إلى إنزيم اللاكتاز لهضمه. ومع التقدم في العمر، يبدأ إنتاج هذا الإنزيم في الانخفاض لدى أغلب البشر.

وأضاف أن نحو ثلثي سكان العالم لا ينتجون كميات كافية من إنزيم اللاكتاز في مرحلة البلوغ، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض عدم تحمل اللاكتوز، مثل:

الانتفاخ.

الغازات.

تقلصات البطن.

الإسهال.

ولفت إلى أن عدم القدرة على هضم الحليب ليس أمرًا غير طبيعي، بل هو الوضع البيولوجي الأكثر شيوعًا لدى البشر.

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

هل الحليب ضروري لصحة العظام؟

ورغم احتواء الحليب على الكالسيوم، أوضح الطبيب أن الدراسات واسعة النطاق لم تثبت بشكل قاطع أن زيادة استهلاك الحليب تقلل خطر الإصابة بكسور العظام.

وأضاف أن الأبقار لا تُنتج الكالسيوم، وإنما تحصل عليه من النباتات والتربة، وبالتالي يمكن للإنسان الحصول على العنصر نفسه من مصادر غذائية نباتية عديدة.

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

أفضل مصادر الكالسيوم بعيدًا عن الحليب

وأكد الطبيب أن الحصول على الاحتياج اليومي من الكالسيوم لا يتطلب شرب الحليب، موضحًا أن من أبرز المصادر الغذائية:

الخضروات الورقية مثل الكرنب واللفت.

البروكلي والجرجير.

الفاصوليا والبقوليات.

اللوز.

بذور الشيا.

التوفو المدعم بالكالسيوم.

المشروبات النباتية المدعمة بالكالسيوم.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي البالغين بالحصول على 500 ملجم من الكالسيوم يوميًا، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال نظام غذائي متوازن.

فيتامين د والرياضة أكثر أهمية للعظام

وأكد ديزموند أن قوة العظام لا تعتمد على الكالسيوم وحده، بل تحتاج أيضًا إلى:

ـ التعرض الكافي لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د.

ـ ممارسة تمارين حمل الأوزان والمشي والجري وصعود السلالم والرياضات المختلفة.

وأوضح أن هذه العوامل تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على كثافة العظام مع التقدم في العمر.

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

ماذا عن الزبادي والكفير؟

ورغم أن الزبادي والكفير يُسوّقان باعتبارهما من أفضل الأطعمة لصحة الأمعاء، فإن الطبيب يرى أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة.

وأوضح أن الزبادي يحتوي على عدد قليل من أنواع البكتيريا النافعة مقارنة بالتنوع الهائل الموجود طبيعيًا داخل الأمعاء، كما أنه لا يحتوي على الألياف الغذائية التي تحتاجها البكتيريا المفيدة للنمو.

أما الكفير، فرغم احتوائه على تنوع أكبر من الكائنات الدقيقة، فإن الدراسات الحالية لم تثبت بشكل قاطع أنه يحسن مؤشرات صحية مهمة مثل مستويات السكر في الدم أو الالتهابات المزمنة لدى جميع الأشخاص.

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

هل يجب التوقف عن تناول الألبان؟

واختتم الطبيب حديثه بالتأكيد على أن منتجات الألبان ليست ضارة لمعظم الأشخاص، ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، لكنها ليست ضرورية للحصول على البروتين أو الكالسيوم.

وأشار إلى أن من يختار عدم تناول منتجات الألبان يمكنه الحفاظ على صحة جيدة إذا اعتمد على نظام غذائي متنوع غني بالكالسيوم، مع ممارسة النشاط البدني والحصول على كميات كافية من فيتامين د.

ويعكس المقال رأي الدكتور آلان ديزموند واستناده إلى دراسات علمية، لكنه لا يمثل إجماعًا طبيًا. فالكثير من الهيئات الصحية لا تزال تعتبر الحليب ومنتجات الألبان أحد الخيارات الجيدة للحصول على الكالسيوم والبروتين، مع التأكيد على إمكانية تعويضهما من مصادر أخرى ضمن نظام غذائي متوازن.