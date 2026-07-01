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ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
آية التيجي

يُعد الزبيب من أكثر الفواكه المجففة شيوعًا، إلا أن كثيرين لا يدركون فوائده الصحية المتعددة، خاصة فيما يتعلق بدعم صحة القلب وتحسين الهضم.

الزبيب غني بالعناصر الغذائية

وكشف تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية أن تناول الزبيب باعتدال قد يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، بشرط عدم الإفراط في الكمية.

وأوضح التقرير أن الزبيب يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، إلى جانب مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والحديد، وهي عناصر تساعد في دعم وظائف الجسم المختلفة وتعزيز الصحة العامة.
كما يساهم محتواه من مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

فوائد الزبيب لصحة القلب

وأشار التقرير إلى أن الزبيب يُعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل تأثير الصوديوم داخل الجسم، مما قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

كما أن الألياف الموجودة فيه قد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

يحسن صحة الجهاز الهضمي

ومن أبرز فوائد الزبيب أيضًا احتواؤه على كمية جيدة من الألياف، التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، إلى جانب دعم صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترات أطول.

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

هل يساعد الزبيب في التحكم بالوزن؟

ورغم احتواء الزبيب على سكريات طبيعية وسعرات حرارية أعلى من الفاكهة الطازجة بسبب فقدان الماء أثناء التجفيف، فإن تناوله بكميات معتدلة قد يساعد على زيادة الإحساس بالشبع بفضل محتواه من الألياف، مما قد يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

ما الكمية المناسبة لتناول الزبيب؟

وأكد التقرير أن الاعتدال هو العامل الأهم للاستفادة من فوائده، إذ يُنصح بالاكتفاء بحصة صغيرة تعادل نحو 30 جرامًا يوميًا (ما يقارب حفنة صغيرة)، لتجنب الإفراط في استهلاك السكريات والسعرات الحرارية.

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

نصائح للاستفادة من الزبيب

ويوصي الخبراء بإضافة الزبيب إلى الشوفان، أو الزبادي، أو السلطات، أو تناوله كوجبة خفيفة مع المكسرات غير المملحة، مع ضرورة الانتباه إلى حجم الحصة اليومية، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الزبيب ليس غذاءً سحريًا، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، إذا تم تناوله باعتدال إلى جانب ممارسة النشاط البدني واتباع عادات غذائية سليمة.

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