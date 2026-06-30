علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

يعاني كثير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، وهي مشكلة قد تستمر حتى مع تنظيف الأسنان بشكل منتظم.

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

ويؤكد خبراء الصحة أن التخلص من هذه الرائحة يبدأ بعلاج السبب الرئيسي، وهو التهاب الجيوب الأنفية وما يصاحبه من التنقيط الأنفي الخلفي الذي يسمح بتراكم المخاط والبكتيريا في الجزء الخلفي من الحلق واللسان.

وهناك بعض الطرق الفعالة للتخلص من رائحة الفم الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، وفقا لما نشر في مايو كلينك الطبي، ومن أبرزها :

ـ غسل الجيوب الأنفية بانتظام:

يعد تنظيف الأنف باستخدام المحلول الملحي من أفضل الوسائل للمساعدة على إزالة المخاط والبكتيريا المتراكمة داخل الممرات الأنفية، ويمكن استخدام وعاء غسل الأنف أو أدوات الري الأنفي مع ماء معقم أو مقطر.

ـ استنشاق البخار :

كما يساعد استنشاق البخار، سواء أثناء الاستحمام بالماء الساخن أو من خلال استنشاق بخار الماء، على تليين المخاط وتسهيل خروجه، بالإضافة إلى استخدام جهاز ترطيب الهواء للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية.

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

علاج السبب الأساسي لالتهاب الجيوب الأنفية

ويشير الخبراء إلى أن علاج التهاب الجيوب الأنفية يساهم بشكل مباشر في التخلص من رائحة الفم، وقد يشمل ذلك:

ـ استخدام بخاخات الأنف المحتوية على الكورتيكوستيرويد لتقليل الالتهاب.

ـ استعمال مزيلات الاحتقان لفترة قصيرة وفق الإرشادات الطبية.

ـ تناول مضادات الحساسية إذا كانت الحساسية الموسمية هي السبب في زيادة إفراز المخاط.

ـ مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض أكثر من 7 إلى 10 أيام أو ازدادت سوءًا، فقد يكون السبب عدوى بكتيرية تحتاج إلى مضاد حيوي يصفه الطبيب.

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

الاهتمام بنظافة الفم

حتى مع علاج الجيوب الأنفية، تظل العناية اليومية بالفم ضرورية للحد من الرائحة، وتشمل:

ـ تنظيف الأسنان مرتين يوميًا.

ـ استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام.

ـ تنظيف اللسان يوميًا، لأن المخاط المتساقط على الجزء الخلفي منه يعد بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة.

ـ استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا للمساعدة في تقليل الرائحة بشكل مؤقت.

ـ شرب كميات كافية من الماء لتجنب جفاف الفم، الذي يزيد من نمو البكتيريا المسببة لرائحة النفس الكريهة.

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

متى يجب زيارة الطبيب ؟

وينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت رائحة الفم الكريهة رغم الالتزام بالعناية بالفم والأنف، أو إذا صاحب التهاب الجيوب الأنفية أعراض مثل الحمى، أو ألم شديد بالوجه، أو إفرازات أنفية كثيفة ومستمرة، لأن ذلك قد يشير إلى وجود عدوى تحتاج إلى علاج طبي متخصص.

ويؤكد المختصون أن علاج التهاب الجيوب الأنفية والسيطرة على التنقيط الأنفي الخلفي، إلى جانب الحفاظ على نظافة الفم والأسنان، يمثلان أفضل وسيلة للتخلص من رائحة الفم الكريهة واستعادة انتعاش النفس.