10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، حذر خبراء الأمراض الجلدية من أن سرطان الجلد لا يظهر دائمًا في صورة شامة جديدة أو متغيرة، بل قد يبدأ بعلامات بسيطة يسهل تجاهلها، مثل بقع متقشرة أو قشور في فروة الرأس أو خطوط سوداء أسفل الأظافر.

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة Daily Mail استنادًا إلى آراء متخصصين وبيانات Cancer Research UK، أن معدلات الإصابة بسرطان الجلد، وخاصة الميلانوما، وصلت إلى مستويات قياسية، مع تشخيص نحو 21 ألف حالة جديدة سنويًا في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 26.5 ألف حالة سنويًا بحلول عام 2040 إذا استمرت معدلات التعرض للشمس.

وأكد الخبراء أن معظم حالات سرطان الجلد يمكن الوقاية منها من خلال تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية واستخدام وسائل الحماية المناسبة، لذا يجب التعرف على علامات سرطان الجلد التي لا يجب تجاهلها تدل على الإصابة بسرطان الجلد، وهي:

- اختفاء الشامة أو تحولها إلى لون باهت:

يربط كثيرون سرطان الجلد بظهور شامة داكنة، لكن بعض أنواع الميلانوما قد تبدو وردية أو عديمة اللون، كما قد تنكمش الشامة أو تختفي تدريجيًا، وهو ما يستدعي مراجعة طبيب الجلدية.

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

- بقع بيضاء أو تغيرات غير معتادة في الجلد:

أي بقعة جديدة أو تغير في لون الجلد، خاصة إذا استمر لفترة طويلة، قد يكون مؤشرًا مبكرًا يستحق الفحص الطبي.

- قشرة مستمرة في فروة الرأس:

القشرة العادية ليست علامة على السرطان، لكن استمرار منطقة متقشرة في مكان واحد مع احمرار أو نزيف أو ألم قد يشير إلى تغيرات جلدية تحتاج للتقييم.

- قشور أو جروح لا تلتئم على فروة الرأس:

يحذر الأطباء من تجاهل القشور السميكة أو الجروح المزمنة، خصوصًا لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الصلع ويتعرضون للشمس باستمرار.

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

- بقع الشمس التي يتغير شكلها:

رغم أن أغلب بقع الشمس حميدة، فإن تغير حجمها أو لونها أو ظهور عدم تماثل فيها قد يكون علامة على نوع من الميلانوما بطيء النمو.

- خطوط سوداء أو كدمات تحت الأظافر:

قد تبدو كدمة عادية، لكنها في بعض الحالات تكون علامة على الميلانوما الطرفية، وهو نوع من سرطان الجلد قد يظهر أسفل الأظافر أو في راحتي اليدين وأخمص القدمين.

- كتلة جديدة على الجفن:

قد يظهر سرطان الجلد في الجفون على هيئة نتوء لامع أو شمعي أو كتلة حمراء صلبة، وأحيانًا يكون على شكل بقعة مسطحة تشبه الندبة.

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

- اسمرار الجلد مع لون وردي:

يؤكد الأطباء أنه لا يوجد ما يسمى بـ"التسمير الصحي"، وأن تحول لون البشرة إلى البرونزي المائل للوردي قد يكون دليلًا على تعرض الجلد لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

- جفاف الجلد بعد التعرض للشمس:

إذا أصبح الجلد جافًا ومتقشرًا بشكل متكرر بعد التعرض للشمس، فقد يكون ذلك إشارة إلى تلف متكرر في خلايا الجلد.

- حروق الشمس المتكررة:

تشير الدراسات إلى أن الإصابة بحرق شمسي شديد مرة واحدة خلال الطفولة أو المراهقة قد تضاعف خطر الإصابة بسرطان الميلانوما في مراحل لاحقة من العمر.

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

كيف تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد؟

وينصح الخبراء باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

ـ استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى مع حماية من أشعة UVA.

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

ـ ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الوجه والجفون وفروة الرأس.

ـ فحص الجلد بانتظام والانتباه لأي تغيرات جديدة أو جروح لا تلتئم.

ـ مراجعة طبيب الجلدية فور ملاحظة أي علامة غير معتادة.

وأكد أطباء الجلدية أن الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد يرفع فرص العلاج بشكل كبير، لذلك لا ينبغي تجاهل أي تغير مستمر في الجلد، حتى وإن لم يكن على شكل شامة تقليدية.