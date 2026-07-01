7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثيرون من صعوبة النوم بسبب الشعور بالحر والتعرق، ما يؤثر على جودة النوم والصحة العامة.

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

ويؤكد خبراء الصحة أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على النوم بشكل أفضل خلال موجات الحر، دون الحاجة إلى وسائل معقدة.

وفيما يلي أبرز النصائح التي أوصى بها الخبراء لتحسين النوم في الأجواء الحارة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلس ميل" البريطانية، وتشمل :

ـ أغلق النوافذ نهارًا وافتحها مساءً:

قد يبدو فتح النوافذ خلال النهار فكرة جيدة، لكنه قد يؤدي إلى دخول هواء أكثر سخونة إلى المنزل. لذلك يُنصح بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع تسرب الحرارة، ثم فتحها مساءً عندما تنخفض درجات الحرارة للسماح بدخول الهواء البارد.

ـ لا تعتمد على المروحة وحدها:

تساعد المروحة على الشعور بالراحة، لكنها ليست حلًا كاملًا، كما أن عدم تنظيفها بانتظام قد يؤدي إلى نشر الغبار ومسببات الحساسية داخل الغرفة. ولتحقيق أفضل نتيجة، يمكن وضع وعاء من الثلج أمام المروحة للحصول على هواء أكثر برودة.

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

ـ استخدم زجاجة الماء الساخن بطريقة مختلفة:

رغم ارتباطها بأيام الشتاء، يمكن الاستفادة من زجاجة الماء الساخن في الصيف أيضًا، وذلك بملئها جزئيًا بالماء البارد ووضعها في الفريزر قبل النوم، ثم لفها بمنشفة واستخدامها ككمادة باردة لتخفيف الشعور بالحرارة.

ـ جرّب الكمادات الباردة:

يمكن تبليل منشفة صغيرة بالماء البارد ووضعها على الجبهة أو الرقبة أو الرسغين قبل النوم، وهي مناطق تساعد على خفض حرارة الجسم وتخفيف الشعور بعدم الراحة.

ـ استبدل الأغطية الثقيلة:

يفضل استخدام ملاءات وأغطية قطنية خفيفة تسمح بمرور الهواء وامتصاص العرق، مع تجنب الألحفة الثقيلة التي تحتفظ بالحرارة. كما أن النوم في وضعية تسمح بانتشار الهواء حول الجسم قد يساعد على الشعور بالبرودة.

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

ـ استحم بماء دافئ:

قد يعتقد البعض أن الاستحمام بالماء البارد هو الخيار الأفضل، لكن الماء الدافئ قد يكون أكثر فاعلية، لأنه يساعد الجسم على التخلص من الحرارة تدريجيًا بعد الخروج من الحمام، ما يسهل الاستغراق في النوم.

ـ برّد قدميك قبل النوم:

تشير النصائح إلى أن تبريد القدمين قد يساعد في خفض حرارة الجسم، ويمكن تحقيق ذلك بوضع جورب قطني خفيف داخل الثلاجة لفترة قصيرة قبل ارتدائه، أو وضع القدمين على منشفة باردة قبل النوم.

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

لماذا يصعب النوم في الحر؟

ويوضح الخبراء أن الجسم يحتاج إلى انخفاض طفيف في درجة حرارته الداخلية حتى يتمكن من الدخول في النوم العميق، لذلك تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تعطيل هذه العملية، وهو ما يفسر زيادة حالات الأرق والاستيقاظ المتكرر خلال موجات الحر.

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

نصيحة أخيرة

وينصح الخبراء بالجمع بين أكثر من وسيلة للتبريد، مثل تهوية الغرفة في الوقت المناسب، واستخدام الأغطية القطنية، والحفاظ على ترطيب الجسم، للحصول على نوم أكثر راحة خلال فصل الصيف، مع ضرورة الحذر من التعرض للحرارة الشديدة خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.