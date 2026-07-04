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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الأوكتاجون يعكس انتقال مصر لمرحلة جديدة في إدارة القوة وصناعة القرار الاستراتيجي

ياسر الحفناوي
ياسر الحفناوي

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية (الأوكتاجون) بالعاصمة الجديدة، يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث مؤسسات الدولة، ويعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الأمن القومي، قائمًا على استشراف المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا، وتعزيز سرعة وكفاءة صناعة القرار في مواجهة التحديات المتغيرة.

افتتاح الأوكتاجون 

وقال "الحفناوي"، إن قراءة هذا الحدث لا ينبغي أن تقتصر على حجمه الهندسي أو إمكاناته التكنولوجية، وإنما يجب أن تنطلق من دلالاته الاستراتيجية، باعتباره تجسيدًا لرؤية الدولة في الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات بعد وقوعها، إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على استباق المخاطر، وتحليل المتغيرات، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو ما أصبح يمثل جوهر القوة في عالم اليوم.

وأضاف أن توقيت افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي يحمل في حد ذاته رسائل بالغة الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة، وصراعات ممتدة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بالدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تواصل تطوير مؤسساتها وفق رؤية هادئة ومدروسة، توازن بين حماية الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واقتدار.

مفهوم القوة العسكرية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مفهوم القوة العسكرية شهد تحولًا جذريًا خلال العقود الأخيرة، فلم تعد القوة تُقاس فقط بحجم التسليح أو عدد القوات، وإنما أصبحت ترتبط بامتلاك منظومات متطورة لإدارة المعلومات، وتأمين الاتصالات، وتحليل البيانات، والتنسيق الفوري بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل "الأوكتاجون" تجسيدًا عمليًا لهذا المفهوم الحديث في إدارة القوة.

وأشار إلى أن ما يلفت الانتباه في المشروع هو أنه لا يقتصر على توفير بيئة متطورة لإدارة العمليات العسكرية، بل يؤسس أيضًا لثقافة مؤسسية جديدة تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، وسرعة تبادل المعلومات، وتوحيد مراكز اتخاذ القرار، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المركبة، سواء كانت عسكرية أو أمنية أو سيبرانية أو ذات أبعاد إقليمية.

وأكد "الحفناوي" أن افتتاح "الأوكتاجون" يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل، مفادها أن الدولة تواصل بناء مؤسساتها على أسس علمية تضمن استدامة الأداء ورفع الجاهزية، كما يوجه في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى الخارج بأن مصر تمتلك رؤية استراتيجية طويلة المدى، وتواصل تطوير بنيتها الدفاعية بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية ودورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن الجمهورية الجديدة لا تكتفي ببناء المدن والطرق والمشروعات القومية، وإنما تعمل بالتوازي على بناء مؤسسات سيادية تمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وإدارة التحديات بكفاءة، وصناعة القرار في الوقت المناسب، وهو ما يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية وحماية مقدرات الدولة في عالم تتسارع فيه التحولات بصورة غير مسبوقة.

الأوكتاجون البرلمان النواب مجلس النواب

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