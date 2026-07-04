برلماني: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس انتقال مصر إلى مرحلة الدولة القادرة على إدارة المستقبل

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل حدثًا وطنيًا بالغ الأهمية، ويجسد حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في بناء مؤسساتها الاستراتيجية، بما يعزز من قدرتها على حماية الأمن القومي وإدارة مختلف الملفات بكفاءة عالية وفق أحدث النظم العالمية.

افتتاح الأوكتاجون

وأضاف مزيرق أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ليست مجرد منشأة حديثة، وإنما تعد بمثابة العقل الذي يربط بين مختلف مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات واتخاذ القرار، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على التخطيط العلمي والاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية، في ظل رؤية وطنية واضحة تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما تحقق في قطاع البنية التحتية العسكرية والاستراتيجية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الأمن القومي هو الأساس الحقيقي لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع بين القوة العسكرية والتقدم التكنولوجي والإدارة الحديثة.

الشعب المصري يجني اليوم ثمار رؤية القيادة السياسية

وأوضح أن افتتاح هذا الصرح العملاق يبعث برسائل واضحة إلى الداخل والخارج، تؤكد أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على حماية أمنها القومي وصون استقرارها، وأنها أصبحت تمتلك بنية استراتيجية تضاهي أكبر الدول، بما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويمنحها قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.

واختتم مزيرق تصريحاته مؤكدًا أن الشعب المصري يجني اليوم ثمار رؤية القيادة السياسية التي راهنت على بناء الإنسان والدولة معًا، مشيدًا بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأسيس دولة حديثة تمتلك أسباب القوة الشاملة، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.