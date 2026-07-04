برلماني: الأوكتاجون نواة صلبة وعقل مصر الذكي لإدارة مفاصل الدولة

أشاد أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، واصفاً إياه بـ "النواة الصلبة والعقل الذكي" لإدارة مفاصل الدولة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد زكريا أن هذا الصرح يمثل تحولاً بنيوياً عميقاً يترجم إرادة أمة لا تعرف المستحيل، وينقل الإدارة المصرية إلى عصر القراءة العلمية والاستباقية للأزمات وسط محيط إقليمي بالغ التعقيد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيمة المضافة لـ "الأوكتاجون" كمركز متطور لجمع وتحليل المعلومات تتماشى تماماً مع التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة بضرورة فتح المسؤولين لقنوات تواصل مباشر مع المواطنين وإمدادهم بالحقائق.

حوار إعلامي موضوعي

وأشار إلى أن هذا التطور الرقمي يدعم التوجه الرئاسي نحو إطلاق حوار إعلامي موضوعي يتسع للرأي والرأي الآخر، مبرزاً أهمية المبادرة الرئاسية بعقد اجتماع سنوي برعايته في ديسمبر لمراجعة أوضاع الإعلام المصري وتطويره لبناء وعي مجتمعي حقيقي وراسخ.

وأضاف أن تأمين مسار الجمهورية الجديدة لا يقتصر على التحديث التكنولوجي، بل يمتد لتحديث البيئة السياسية؛ حيث يتقاطع الفكر الاستراتيجي لهذا الصرح مع تكليفات الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والترتيب لانتخابات المجالس المحلية.

ووجه التحية للشركات الوطنية والسواعد المصرية التي شيدت هذا الكيان العملاق بأعلى درجات الاحترافية والاستقلال السيبرانين مؤكدًا أن توفير هذه البيئة المؤسسية الرقمية فائقة التأمين يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين وشركاء التنمية؛ فالدولة التي تمتلك منظومة سيطرة مركزية لحماية معلوماتها القومية وإدارة مواردها بكفاءة، هي الدولة القادرة على حماية مناخ الاستثمار، ودعم ريادة الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصون مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.