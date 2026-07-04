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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الأوكتاجون يعكس رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة قوية تمتلك أحدث منظومات القيادة والسيطرة

النائب باسم بهاء
النائب باسم بهاء

أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة، يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة في بناء مؤسسات الدولة، ويعكس امتلاك مصر لمنظومة قيادة وسيطرة متطورة تواكب طبيعة التحديات الحديثة، وتعزز قدرتها على حماية أمنها القومي بكفاءة واحترافية.

"الأوكتاجون" يعكس رؤية الرئيس لبناء دولة قوية تمتلك أحدث منظومات القيادة والسيطرة

وقال بهاء، في بيان له اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد منشأة سيادية متطورة؛ بل يمثل فلسفة جديدة في إدارة الدولة، تقوم على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات، ودقة صناعة القرار، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن ما تحقق في هذا المشروع العملاق يؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تبني مؤسساتها وفق احتياجات الحاضر فقط، وإنما تخطط بعقل استراتيجي لمواجهة تحديات العقود المقبلة، في ظل عالم تتغير فيه طبيعة التهديدات بوتيرة متسارعة، وأصبحت فيه المعلومات والتكنولوجيا عنصرين أساسيين في معادلات القوة.

الدولة المصرية تمضي في مسار متوازن

وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح حملت رسائل واضحة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي في مسار متوازن يجمع بين تعزيز القدرات الاستراتيجية، وترسيخ البناء المؤسسي، ودعم المشاركة السياسية، بما يعكس رؤية متكاملة لدولة قوية وحديثة قادرة على تحقيق التنمية وصون أمنها القومي في آن واحد.

وأشار إلى أن امتلاك مصر لمركز قيادة استراتيجي بهذا المستوى يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، ورسالة ردع لكل من يفكر في المساس بأمن الدولة، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك منظومة متطورة لإدارة الأزمات والتعامل الاستباقي مع مختلف السيناريوهات، وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد بهاء أن تنفيذ "الأوكتاجون" بأيادٍ مصرية يجسد حجم التطور الذي وصلت إليه الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والأنظمة الذكية، ويؤكد قدرة الدولة على إنجاز مشروعات سيادية بالغة التعقيد وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يعزز الثقة في إمكانات الدولة المصرية.

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وأضاف أن المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في بناء دولة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، وتؤمن بأن امتلاك أدوات المستقبل هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الاستقرار وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب باسم بهاء، بيانه، بالتأكيد على أن افتتاح "الأوكتاجون" يؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، عنوانها الجاهزية الشاملة، والإدارة الذكية، والتخطيط الاستراتيجي، ويؤكد أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية تمتلك مؤسسات عصرية قادرة على حماية الوطن وصناعة مستقبله بثقة واقتدار.

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