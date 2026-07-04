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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة أوضاع الإعلام تعكس رؤية لإرساء منظومة إعلامية حديثة

النائبة داليا السعدني
النائبة داليا السعدني
محمد الشعراوي

أكدت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تنظر إلى الإعلام باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي، وشريكًا رئيسيًا في حماية الوعي وبناء الإنسان المصري.

وقالت السعدني في تصريحات خاصة إن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لإرساء منظومة إعلامية حديثة تقوم على التقييم المستمر، والتطوير المؤسسي، والارتقاء بالمحتوى، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، ويعزز قدرة الإعلام المصري على مواجهة التحديات وصناعة الوعي العام.

 قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام

وأضافت أن الإعلام الوطني لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، والتصدي لحروب الشائعات والمعلومات المضللة، والدفاع عن مؤسسات الدولة، وإبراز ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في إطار الجمهورية الجديدة، وهو ما يستلزم تطويرًا دائمًا في الأداء، وتأهيلًا مستمرًا للكوادر الإعلامية، والاستفادة من أحدث أدوات الإعلام الرقمي.


وأشارت إلى أن المراجعة السنوية لأوضاع الإعلام ستسهم في وضع رؤية متكاملة لتطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، بما يضمن تقديم إعلام قادر على المنافسة، ويحافظ على الهوية الوطنية، ويلبي تطلعات المواطنين.

وأكدت النائبة داليا السعدني ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء إعلام وطني أكثر تأثيرًا وكفاءة، يواكب طموحات الدولة المصرية، ويعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ويظل خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الفكرية والإعلامية.

داليا السعدني النائبة داليا السعدني النواب مجلس النواب

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