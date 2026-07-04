قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجل واحد.. تعليق قوي من احمد موسى على افتتاح القيادة الاستراتيجية | بث مباشر
خضار شهير يقوى المناعة وينسف الوزن الزائد
2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات
ترامب ولبنان .. هل يعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط أم يفتح الباب لتهديدات جديدة؟
أحمد موسى بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري
الرئيس السيسي يوجه بحوار إعلامي سنوي وبرنامج اقتصادي وطني لتحسين معيشة المواطنين
الرئيس السيسي: العناية الإلهية ووعي المصريين أنقذا الدولة وحفاظا على مؤسساتها
افتتاح مهيب.. برلمانية: الأوكتاجون عقل استراتيجي يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
هل تعاد الصلاة عند اكتشاف بقعة دم بعد الانتهاء منها؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس السيسي: مصر دفعت ثمن أحداث 2011 والإرهاب.. والدروس يجب أن تبقى حاضرة حتى لا تتكرر الأخطاء
الرئيس السيسي: الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط بالتوصل لاتفاق عادل للقضية الفلسطينية
الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية ركيزة لمواجهة التحديات.. وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الأوكتاجون الضامن الأكبر لاستقرار الاستثمارات الأجنبية

النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكد محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد «الأوكتاجون» لا يمثل فقط نقلة نوعية في القدرات الدفاعية المصرية، بل يعد ركيزة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي القومي ودعم حماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

وقال بلتاجي، في بيان اليوم، إن تدشين هذا الصرح الاستراتيجي يبعث برسالة ثقة قوية ومباشرة إلى مجتمع المال والأعمال والمستثمرين، مفادها أن مصر تمتلك منظومة متطورة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، ويدعم أمن الاستثمارات والبيانات والبنية الرقمية.

استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين 

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الانتقال الفعلي إلى الجمهورية الجديدة، القائمة على الرقمنة الشاملة والموانئ الذكية والتعاملات الإلكترونية، يتطلب بنية تحتية متقدمة وأنظمة قيادة وإدارة حديثة قادرة على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة التعامل مع المتغيرات، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأوضح بلتاجي أن فلسفة «الأمن التنموي الموازي» التي تنتهجها القيادة السياسية تؤكد أن التنمية المستدامة ترتبط بوجود قدرات تكنولوجية ودفاعية متطورة تحمي مكتسباتها، مشيرًا إلى أن هذا المجمع سيدعم كفاءة اتخاذ القرار الاستراتيجي من خلال ما يوفره من إمكانات متقدمة في إدارة المعلومات والاتصالات.

ووجه بلتاجي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة، وللعقول الهندسية المصرية التي شاركت في تصميم وتنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن «الأوكتاجون» يمثل إضافة نوعية لقدرات الدولة المصرية، ويعكس ما وصلت إليه من تطور في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية.

الأوكتاجون النائب محمد بلتاجي الرئيس عبد الفتاح السيسي القدرات الدفاعية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

النجم رامي جمال

رامي جمال يفاجئ جمهوره بطرح ألبوم "دي علامة" مبكرًا

أيسل رمزي

بعد تألقها في كلهم بيحبوا مودي.. أيسل رمزي تواصل النجاح في قلب شمس

الفيلم السوداني ملكة القطن

ملكة القطن يعود إلى الجمهور في نادي السينما الأفريقية بعد جولة عالمية

بالصور

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد