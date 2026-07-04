برلماني: الأوكتاجون الضامن الأكبر لاستقرار الاستثمارات الأجنبية

أكد محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد «الأوكتاجون» لا يمثل فقط نقلة نوعية في القدرات الدفاعية المصرية، بل يعد ركيزة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي القومي ودعم حماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

وقال بلتاجي، في بيان اليوم، إن تدشين هذا الصرح الاستراتيجي يبعث برسالة ثقة قوية ومباشرة إلى مجتمع المال والأعمال والمستثمرين، مفادها أن مصر تمتلك منظومة متطورة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، ويدعم أمن الاستثمارات والبيانات والبنية الرقمية.

استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الانتقال الفعلي إلى الجمهورية الجديدة، القائمة على الرقمنة الشاملة والموانئ الذكية والتعاملات الإلكترونية، يتطلب بنية تحتية متقدمة وأنظمة قيادة وإدارة حديثة قادرة على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة التعامل مع المتغيرات، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأوضح بلتاجي أن فلسفة «الأمن التنموي الموازي» التي تنتهجها القيادة السياسية تؤكد أن التنمية المستدامة ترتبط بوجود قدرات تكنولوجية ودفاعية متطورة تحمي مكتسباتها، مشيرًا إلى أن هذا المجمع سيدعم كفاءة اتخاذ القرار الاستراتيجي من خلال ما يوفره من إمكانات متقدمة في إدارة المعلومات والاتصالات.

ووجه بلتاجي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة، وللعقول الهندسية المصرية التي شاركت في تصميم وتنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن «الأوكتاجون» يمثل إضافة نوعية لقدرات الدولة المصرية، ويعكس ما وصلت إليه من تطور في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية.