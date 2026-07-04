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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

النائبة مريم العزب
النائبة مريم العزب
حسن رضوان

أكدت مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، أن الثالث من يوليو سيظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسّد لحظة التقت فيها إرادة الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على كيان الدولة وصون مؤسساتها، ووضع البلاد على طريق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت، في بيان إن بيان القوات المسلحة الصادر في الثالث من يوليو جاء استجابة لإرادة ملايين المصريين الذين طالبوا بالحفاظ على الدولة واستعادة استقرارها، مؤكدة أن هذه اللحظة التاريخية أسهمت في حماية مؤسسات الوطن، ومنعت انزلاق البلاد إلى الفوضى، ومهدت لانطلاق مرحلة جديدة من البناء والإصلاح والتنمية الشاملة.

 بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والاستثمار والإنتاج

وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن ما تحقق عقب ثورة 30 يونيو لم يقتصر على استعادة الأمن والاستقرار، بل امتد إلى تحسين مناخ الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال، والتوسع في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لرواد الأعمال، وتوفير التيسيرات التمويلية والتشريعية، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.


الحفاظ على مكتسبات الدولة

وشددت مريم العزب على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار التكاتف الوطني، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية العمل والإنتاج، ودعم جهود الدولة في استكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من تشجيع المشروعات الصغيرة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأكدت أن ذكرى الثالث من يوليو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية دولتهم، وستبقى شاهدًا على أن تماسك الشعب ومؤسسات الدولة كان الأساس الذي انطلقت منه الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

الثالث من يوليو لجنة المشروعات الصغيرة النائبة مريم العزب

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