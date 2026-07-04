قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري
لو هتتصالح.. اعرف التسهيلات في مخالفات البناء 2026
الرئيس السيسي يرتدي البدلة العسكرية في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
افتتاح الاوكتاجون المصري.. القلعة العسكرية الجديدة التي ترسم ملامح القوة في مصر
الرئيس السيسي يصل إلى مقر الأوكتاجون بالعاصمة الجديدة
شعبية قياسية.. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسن عمر حسنين: الثالث من يوليو أنقذ الدولة المصرية وكرّس إرادة الشعب

حسن عمر حسنين
حسن عمر حسنين
حسن رضوان

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة القيم والإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الثالث من يوليو سيظل واحدًا من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما جسّد لحظة وطنية حاسمة التقت فيها إرادة الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على كيان الدولة، وتصحيح مسارها، وصون هويتها في مواجهة التحديات التي كانت تهدد أمنها واستقرارها.

وقال حسنين، في بيان صحفي، إن بيان القوات المسلحة الصادر في الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي، وإنما جاء استجابة مباشرة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الميادين مطالبين بالحفاظ على الدولة واستعادة الاستقرار، مؤكدًا أن القوات المسلحة انحازت إلى إرادة الشعب، وأسهمت في حماية مؤسسات الوطن ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، لتبدأ مصر مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة.


 تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ المشروعات القومية

وأضاف عضو لجنة القيم والإدارة المحلية بمجلس النواب، أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت نجاحًا واضحًا للدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، إلى جانب إطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.


الحفاظ على المكتسبات يتطلب تعزيز الوعي واستمرار التكاتف الوطني

وشدد النائب حسن عمر حسنين على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات وطنية يتطلب استمرار حالة التكاتف والاصطفاف الوطني، وتعزيز وعي المواطنين بحجم التحديات التي تواجه الدولة، ودعم جهود القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، بما يحافظ على أمن واستقرار الوطن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو ستظل رمزًا لوحدة المصريين، وقدرتهم على حماية دولتهم ومؤسساتها، وتجسيدًا لإرادة شعب استطاع أن يحافظ على وطنه ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار وبناء المستقبل.

حسن عمر حسنين الثالث من يوليو بيان 3 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ الرئيس ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال

البابا لاون

البابا لاون من لامبيدوزا: لا محبة لله من دون محبة القريب

وزارة الإنتاج الحربي

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض نادي الزهور بمدينة نصر

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد