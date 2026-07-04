أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب.. مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب.. والسقا يكشف كواليس مسيرته الكروية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

انفراجة في ملف العدادات الكودية.. خطوات حكومية وبرلمانية لتسوية أوضاع الملايين



يشهد ملف العدادات الكودية تحركات حكومية وبرلمانية متسارعة تستهدف إنهاء واحدة من أكثر القضايا التي تشغل المواطنين، عبر تحويل العدادات إلى النظام القانوني، وتيسير إجراءات التصالح، ووضع آليات جديدة تضمن استقرار المحاسبة على استهلاك الكهرباء.

تواصل الدولة اتخاذ إجراءات متلاحقة لمعالجة أزمة العدادات الكودية، في إطار خطة تستهدف دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، وإنهاء المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات برلمانية لمتابعة التنفيذ وضمان سرعة إنهاء الملف بما يحقق العدالة للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

تحويل أكثر من مليون عداد إلى النظام القانوني

من جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة الماضية شهدت تطورات مهمة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطوات عملية لتقنين أوضاع المشتركين، بعدما نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.

مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وأنقذ الدولة من مخططات اختطاف مؤسساتها

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن بيان 3 يوليو مثّل انتصارًا لإرادة الشعب المصري، معتبراً أنه جاء استجابة لمطالب الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو، وأسهم في الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها، بعد فترة شهدت أزمات سياسية واستقطابًا حادًا.

وأوضح بكري، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، أن المصريين عانوا خلال فترة حكم جماعة الإخوان من الإقصاء والاستقطاب وتراجع أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تلتزم بالشعارات التي رفعتها لسنوات، وأن فترة حكمها كشفت طبيعة أفكارها ومواقفها، وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشعب إلى رفض استمرارها في الحكم.

وأضاف أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو عبّر عن رفض شعبي واسع للأوضاع آنذاك، لافتًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لإرادة المواطنين وحافظت على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الشعب رأى في هذا التدخل حماية للدولة الوطنية ومنعًا لانهيارها أو اختطافها.

تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع



شهدت سوق الذهب في مصر تحركات جديدة مع انطلاق التعاملات المسائية اليوم، بعدما واصل المعدن الأصفر تراجعه متأثرًا بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك.

جاءت التراجعات لتشمل مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمسار الأسعار خلال الساعات المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، وسط انخفاض محدود في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار في البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وموقع «جولد بيليون».

عيار 24 يتراجع 11 جنيهًا

سجل جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا بقيمة 11 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.16%، ليسجل 6685 جنيهًا للبيع، مقابل 6731 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 بنحو 10 جنيهات، بنسبة تقارب 0.16%، ليسجل 6127 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بقيمة 10 جنيهات، بما يعادل نحو 0.17%، ليسجل 5850 جنيهًا للبيع، مقابل 5890 جنيهًا للشراء.

تنقية بطاقات التموين مستمرة.. ضوابط استبعاد غير المستحقين وخطوات التظلم



تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام.

عمليات تنقية البطاقات

وتستند عمليات تنقية البطاقات إلى مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن استبعاد الفئات غير المستحقة، مع إتاحة آليات للتظلم وتحديث البيانات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو حذفهم من المنظومة.

توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية

وتؤكد الوزارة أن مراجعة البيانات تتم بصورة مستمرة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019، وتأتي في إطار المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.



هنكسب بهدفين.. ياسمين عز تتوقع فوز مصر على أستراليا في المونديال



أعربت الإعلامية ياسمين عز، عن تفاؤلها بقدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام منتخب أستراليا في المواجهة المرتقبة ببطولة كأس العالم 2026، متوقعة انتهاء اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفراعنة، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر

وقالت ياسمين عز، في تصريحات حملت طابعًا ساخرًا، إن المنتخب المصري يجب أن يبتعد عن الاعتماد على الكرات العرضية، وأن يركز على اللعب الأرضي السريع، مضيفة: «مانلعبش عرضيات.. ونلعب كورة على الأرض».

كما أطلقت تعليقًا طريفًا بشأن اللاعبين أصحاب الأصول الأسترالية، قائلة: «ونجِس المهاجم بتاعهم ويروح الأهلي»، قبل أن تؤكد توقعها بفوز منتخب مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أحمد السقا يكشف كواليس مسيرته الكروية ويستعيد ذكريات الملاعب في "قبل الماتش"



حلّ الفنان أحمد السقا ضيفًا على الفنانين محمد ثروت وعمرو رمزي في برنامج «قبل الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث عن مباراة مصر وأستراليا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال السقا إن حضوره الحلقة جاء بدافع محبته الكبيرة لثروت ورمزي، إلى جانب دعمه للمنتخب المصري، مضيفًا: «محبتكم عندي قد إيه والله، والمنتخب المصري طبعًا حبيب الشعب كله».

وخلال اللقاء، كشف السقا عن تفاصيل مسيرته الكروية، موضحًا أنه بدأ في نادي النيل ثم الأهلي، قبل انتقاله للزمالك، مرورًا بفترات لعب في أمريكا وعدد من الأندية الأخرى، ثم العودة مجددًا للزمالك ومنتخب مصر.

عندي فوبيا| السقا: بخاف جدا من الحشرات والفراشات.. ورميت نفسي في حمام السباحة



كشف الفنان أحمد السقا خلال ظهوره في برنامج «قبل الماتش» عن معاناته مع فوبيا الحشرات والفراشات، مؤكدًا أنه يخاف منها بشكل كبير منذ فترة طويلة.