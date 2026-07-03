قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب
الأمم المتحدة تحذر من نينيو قوي يهدد بموجة جديدة من الارتفاع القياسي في الحرارة
رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة
وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين
زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أزمة العدادات الكودية على أعتاب الحل.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المشتركين
دعاء إبراهيم فايق للمنتخب قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم
تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع
مودرن سبورت يتعاقد مع محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل
من أجل منتخب مصر… مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة الجماهير
بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟
نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لحادث سير.. هادي أسود يطمئن جمهوره ويكشف موعد عودته لنشاطه الفني

الفنان هادي أسود
الفنان هادي أسود
أوركيد سامي

حرص الفنان هادي أسود على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير مؤخرًا في كندا، كاشفًا عن آخر تطورات حالته الصحية، ومؤكدًا أنه تجاوز المرحلة الأصعب ويستعد للعودة إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وشارك هادي أسود متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة أظهرت إصابة في يده، مرفقة برسالة أعرب خلالها عن امتنانه لكل من حرص على الاطمئنان عليه وإرسال رسائل الدعم، موضحًا أنه لم يتمكن من الرد على الجميع خلال الأيام الماضية بسبب ظروفه الصحية.

وأكد الفنان أن ما تعرض له كان قضاءً وقدرًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالامتنان لنجاته، وأن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، كما كشف عن استعداده للعودة قريبًا إلى الاستوديو لاستكمال مشاريعه الفنية التي توقفت بسبب الحادث.

وأوضح هادي أسود أنه يخطط لاستئناف نشاطه الفني تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، حيث يستعد لإحياء جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر المقبل، يعقبها عدد من الحفلات في كندا خلال شهر أكتوبر، قبل أن يلتقي جمهوره في عدة حفلات بأوروبا، مؤكدًا حماسه للعودة إلى المسرح وتعويض جمهوره عن الفترة الماضية.

وتعرض الفنان لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته بمدينة مونتريال الكندية، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات في مدينة أوتاوا، حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة وظل تحت الملاحظة لمدة يوم كامل، بعد إصابته برضوض في مناطق متفرقة من جسده.

وبعد استقرار حالته الصحية، سمح الأطباء لهادي أسود بمغادرة المستشفى لاستكمال مرحلة التعافي، مع الالتزام ببرنامج علاجي وتوصيات طبية تهدف إلى ضمان تعافيه الكامل قبل العودة إلى نشاطه الفني.

وفي ضوء الحادث، تقرر تأجيل وإلغاء عدد من حفلاته التي كانت مقررة في كندا، تنفيذًا لتوصيات الفريق الطبي الذي شدد على ضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة، حفاظًا على سلامته وحتى يتمكن من استعادة كامل لياقته قبل استئناف ارتباطاته الفنية.

واختتم هادي أسود رسالته بتوجيه الشكر إلى جمهوره وكل من دعمه خلال أزمته، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العودة قريبًا للقاء جمهوره وتقديم أعمال جديدة وحفلات تعوض فترة غيابه.

https://www.instagram.com/p/DaS_8hFAlAe/?igsh=MTJlbmRldm9rNXdzcQ==
 

الفنان هادي أسود اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

التموين

وقف الدعم التمويني عن عدد من المواطنين.. أعرف التفاصيل

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كما علمنا الرسول.. ردد كلمات النبي تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

موسم دولة التلاوة

الجمال يتجدد.. انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة الأحد المقبل

صلاة الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف ومحافظ القاهرة يؤدون الجمعة بالعاصمة الجديدة

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد