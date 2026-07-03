بعد تعرضه لحادث سير.. هادي أسود يطمئن جمهوره ويكشف موعد عودته لنشاطه الفني

حرص الفنان هادي أسود على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير مؤخرًا في كندا، كاشفًا عن آخر تطورات حالته الصحية، ومؤكدًا أنه تجاوز المرحلة الأصعب ويستعد للعودة إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وشارك هادي أسود متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة أظهرت إصابة في يده، مرفقة برسالة أعرب خلالها عن امتنانه لكل من حرص على الاطمئنان عليه وإرسال رسائل الدعم، موضحًا أنه لم يتمكن من الرد على الجميع خلال الأيام الماضية بسبب ظروفه الصحية.

وأكد الفنان أن ما تعرض له كان قضاءً وقدرًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالامتنان لنجاته، وأن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، كما كشف عن استعداده للعودة قريبًا إلى الاستوديو لاستكمال مشاريعه الفنية التي توقفت بسبب الحادث.

وأوضح هادي أسود أنه يخطط لاستئناف نشاطه الفني تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، حيث يستعد لإحياء جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر المقبل، يعقبها عدد من الحفلات في كندا خلال شهر أكتوبر، قبل أن يلتقي جمهوره في عدة حفلات بأوروبا، مؤكدًا حماسه للعودة إلى المسرح وتعويض جمهوره عن الفترة الماضية.

وتعرض الفنان لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته بمدينة مونتريال الكندية، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات في مدينة أوتاوا، حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة وظل تحت الملاحظة لمدة يوم كامل، بعد إصابته برضوض في مناطق متفرقة من جسده.

وبعد استقرار حالته الصحية، سمح الأطباء لهادي أسود بمغادرة المستشفى لاستكمال مرحلة التعافي، مع الالتزام ببرنامج علاجي وتوصيات طبية تهدف إلى ضمان تعافيه الكامل قبل العودة إلى نشاطه الفني.

وفي ضوء الحادث، تقرر تأجيل وإلغاء عدد من حفلاته التي كانت مقررة في كندا، تنفيذًا لتوصيات الفريق الطبي الذي شدد على ضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة، حفاظًا على سلامته وحتى يتمكن من استعادة كامل لياقته قبل استئناف ارتباطاته الفنية.

واختتم هادي أسود رسالته بتوجيه الشكر إلى جمهوره وكل من دعمه خلال أزمته، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العودة قريبًا للقاء جمهوره وتقديم أعمال جديدة وحفلات تعوض فترة غيابه.

https://www.instagram.com/p/DaS_8hFAlAe/?igsh=MTJlbmRldm9rNXdzcQ==

